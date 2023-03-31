學童人口下降　蔡若蓮：教育局正積極研究減少派位後「叩門位」

【中一派位/ 小一派位/ 名校叩門】教育局預計2029年6歲及12歲學齡人口會降至5萬及6萬人，未來學額或學校數目會隨學齡人口變化而減少，本學年至2026/27學年會暫緩中一派位「復位」安排，每班派位人數還原至34人。



立法會教育事務委員會今（31日）開會討論有關議題，有議員促用行政指令方式減少學生「叩門」學額，局長蔡若蓮稱已聽到業界意見，正積極研究中，包括諮詢家長、辦學團體意見，調整現時「叩門」制度做法。



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朱國強：不應容許用留級位去取錄「叩門生」

立法會教育事務委員會今開會討論學齡人口變化，教育界議員朱國強表示，教育局只暫緩「復位」而未有其他方法解決學童人口下降，他與不少校長均感失望。

他指出，當局不鼓勵留級，就不應容許學校預留留級位去取錄「叩門生」，「小學派位滿意程度都創歷史新高，點解仲要咁多『叩門位』去助長『音樂椅』效應呢？」他認為局方可以行政指令減少「叩門位」數目，是有效且不費力的做法。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/梁鵬威攝）

蔡若蓮稱會諮詢辦學團體

蔡若蓮回應時表示，「叩門」政策原意是讓學校有彈性作安排，以滿足同學因為學業的留班需要外，亦容許學生可選擇更適合自己的學校。她稱已聽到業界意見，正積極研究當中，亦已諮詢家長意見，未來會問辦學團體意見，考慮調整「叩門位」政策。

問及下學年有多少學校停辦，蔡指會盡快在開班信中向學校說明今年開班情況，但學校停辦要一個過程，過去幾年有一間中學停辦中一，另一間則以單位津貼方式營辦中一。

油蔴地天主教小學(海泓道)校長陳淑儀。（資料圖片）

新油天校長：可減少一個「叩門位」 勿一刀切取消

「新油天」油蔴地天主教小學(海泓道)校長陳淑儀表示，明白人口下跌、未來學童人數數字不理想，故整個學界均希望互相扶持平衡，一方面冀加速小班教學，另一方面亦可調整「叩門位」。她稱曾與局方商討可減少一個「叩門位」，但整體措施如何尚待教育局落實。

不過，她指在家長角度方面，減少「叩門位」會令其子女進入心儀學校的機會減少，「感覺上會失望啲。」她認同減「叩門位」有助平衡業界人口流失、穩定師資團隊，但亦希望局方勿一刀切取消「叩門」制度，預留一定彈性予家長選擇心儀學校。

基德小學校長：家長意願亦十分重要

黃大仙聖公會基德小學校長劉強則表示，理解現時各校收生嚴峻，亦認同減「叩門位」可幫助收生較弱勢的學校，但強調家長意願亦十分重要，應保留一定彈性予家長。他認為各學校應增強特色吸引家長為子女報讀，「唔係好難過到呢個浪。」