疫下小學生體能、身體協調變差　大埔田家炳小學推武術助強身健體

過去數年受疫情影響，學生長時間留家抗疫，導致不少人的體能下降。大埔保良局田家炳小學發現，近年學生體重普遍增加和體能水平下降，而且做運動意欲大減，現象包括小五學生耐力跑滿分人數大跌、小一學生平衡力較弱而行路容易跌倒受傷、行樓梯需要兩步一級等。因此學校於新學年學安排全校學生學習武術，鍛練學生體魄之餘，亦從中學習中國傳統文化。



保良局田家炳小學新學年將武術引入全校體育課程，助學生強健身心。（郭曉晴攝）

校長陳詠賢表示，經歷3年疫情，學生體重增加、體能下降情況愈來愈普遍。該校以小五情況最嚴重，學生超重比例由疫前的8%升至現時10.9%；體適能表現亦普遍變差，例如2017學年9分鐘耐力跑測試有30多人獲滿分，大跌至近年只有2人獲滿分。

另外，初小學生體能發展較疫情前慢，陳校長舉例，疫情下部分小一學生依然是兩步一級行樓梯，未能掌握兩腳交替上樓梯，當時學校需要訓練小一學生行樓梯。另外，學生體能和平衡力比以往差，令學生受傷情況增加，例如走路時會自己絆倒自己，行數步便喘氣，令她感到十分擔憂。

體育科馬家俊老師亦表示，學生上體育課時比以往更怕辛苦，例如要求學生跑3分鐘也不太願意。另外以往小息時間會有不少學生跳繩、玩呼拉圈，但疫情下學生活動意慾減少，要加入競技元素才吸引到較多學生參加。

有見及此，學校引入不同類型新興運動，希望培養學生運動習慣。新學年將把武術加入恆常體育課程，各級學生全年將參加4至5課的武術課，按程度分別學習五步拳、集體拳、器械等，提高學生體質和肌肉協調能力。

負責指導武術的胡皓嵐老師指，課程將以計分制的競賽武術為主，學生可根據動作標準了解自己進度，同時更要學習武術中的堅毅、團隊合作、尊師重道等精神，培養良好價值觀。

陳詠賢校長（中）表示，希望學生透過武術課改善身體健康，亦從中國傳統文化學習良好價值觀。（郭曉晴攝）

學校三年前起開始舉辦武術課外活動班，學生反應不俗，現時有約25位成員。其中新學年升讀小六的學生張靖澄已習武兩年，她指當初覺得武術動作「有型」而參加，後來覺得體能有所改善，例如以往行6層樓會喘氣，現在情況減少。

升小五的戴子雅亦已習武兩年，她表示最初覺得武術動作很困難，曾想放棄，不過在老師的鼓勵下選擇堅持，勤力練習後終於成功做到動作，覺得習武後變得更有自信，不怕面對觀眾。升小二的龔梓榆亦堅持練習武術，很高興學校將武術加入體育課。