黃仁龍任母校皇仁舊生會名譽會長：盡能力協助成立全新教育基金會

撰文：倪清江
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前律政司司長、資深大律師黃仁龍今日（16日）獲中學母校皇仁書院的皇仁舊生會，委任出任名譽會長，即時生效，任期4年至2027年9月。

黃仁龍感謝執行委員會和會員對他的信任，他指執行委員會和很多舊生就學生發展和廣大皇仁大家庭提出了很多新的計劃和付出了很多努力，他會盡能力在這方面提供協助，包括皇仁舊生會即將成立的全新教育基金會。

皇仁舊生會表示，2021至23年度執行委員會議決提名黃仁龍出任名譽會長，表揚他對舊生會和母校的傑出和寶貴貢獻。該提名於今日下午召開的2023年（第96屆）周年會員大會獲得通過。現時另外兩位名譽會長為前中大校長沈祖堯（2015年7月至2019年7月，2019年12月至2023年12月）和于鎮康會長（2021年10月至2025年10月）。

黃仁龍資深大律師接受委任時說：「我自愧不如。坦白說，過往實在未能對舊生會或母校作出相對實質的貢獻。多年來，我一直以皇仁這個大家庭為傲。今天有機會進一步深化這份珍貴的情誼，是我不配的榮幸。」

他又說，在這新崗位服務充滿挑戰性，「執行委員會和很多舊生就學生發展和廣大皇仁大家庭福祉，提出了很多新的計劃和付出了很多努力。我會盡我能力在這方面提供協助，包括皇仁舊生會即將成立的全新教育基金會，為同學找資源，為皇仁育人才。」

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