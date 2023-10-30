跳出框框加入高雷中學　新任校長找回初心：為學生訂目標裝備未來

跳出舒適圈需勇氣，觀塘高雷中學新學年上任的梁嘉齡校長是箇中勇者。邁向教學第三十個年頭，以為一份工做到老的梁嘉齡，參與半天教師交流活動後毅然申請到高雷中學當校長，她指極欣賞高雷師生間的深厚感情，老師與學生的互信互愛並肩前行氛圍，觸動了她的初心。



開學一個半月，梁校長已和學生們打成一片，她會穿上連身裙和學生鬥引體上升，分享自己攀石尖叫的出醜片段，以教會學生堅持就能成功。



目前學界面臨收生、升學等挑戰，梁嘉齡領軍高雷後也要應對。她指學校具備難能可貴的「DNA」，可整合成「We Love We Can」，有信心任何困難都可與師生們合力解決，亦要為每位同學創出前路，「學校重視品德教育，重視STEM讓學生懂解難，更潛移默化為同學提供創業和就業體驗，打開眼界後讓他們提前訂好發展目標，校方亦會全力協助大家爭取好成績，以獲達成目標的入場券。」



梁嘉齡笑言這人生轉折十分神奇，「這是我第一次寫求職信轉工，在舊校當副校長10多年，之前沒想過轉工，也從沒想到要當校長！」只是半日交流，她又怎知道高雷中學就是「Mr. Right」？

到校交流半日 改寫人生下半場

踏入教學第三十個年頭，梁校長選擇到高雷中學開展新一頁，她指校園充滿愛，相信團隊協助下所有困難都能解決。(翁曼琛攝)

「其實我本身不太認識高雷中學，當時是來看校內設施，好感受到老師愛錫學生，而小朋友好願意相信我這個陌生的大人，這代表學校老師令他們好信任，大家相處好愉快。」也因此，她看到高雷中學校長招聘時甚感心動，「當時有好多選擇，但我只考慮高雷，因學校的濃厚的師生情觸動了我的初心。」

梁嘉齡指7月未開學時已和高雷教師團隊緊密溝通，參加中一迎新營後更確定自己選擇正確，「一連7日老師們為學生自訂活動，每日完成後再開會討論什麼學生需多關顧，怎樣分班才對同學最好，我見到都覺得好安心，覺得團隊不計較辛苦，都是一條心為學生好。」

整合高雷DNA：「We Love We Can」

高雷中學校長梁嘉齡感恩學校本已擁有多項亮點和傳統，為她未來想做的工作帶來良好基礎，她更整合成高雷DNA「We Love We Can」，鼓勵學生。(翁曼琛攝)

梁嘉齡感恩學校本已擁有多項亮點和傳統，為她未來想做的工作帶來良好基礎，「我整合的高雷DNA是『We Love We Can』，學校重視品德教育，老師們都以身作則向學生示範如何表達和體現愛，讓同學們願意相信自己都做得到，這不是我創立的，而是學校一直都在做，我整合了再加以宣揚，在校內校外更確立學校的形象。」

高雷中學校長梁嘉齡與團隊決心不放棄任何一個學生，在學時努力為他們訂目標勇往直前。(翁曼琛攝)

老師潛移點化助訂發展目標：不放棄每個學生

中學階段是每個學生的關鍵階段，對他們日後發展舉足輕重。梁嘉齡指學校重視人人有出路，尤其極欣賞老師們很願意花時間協助同學訂立發展目標，「入埋上課時間表陪同學分析，老師力爭所有實習機會，課外活動都去體驗或認識不同行業的真實情況，其實老師或未意識到這是創業和企業教育，只是跟從直覺認為適合學生就做，但我也不想老師們太辛苦，未來會協助檢視及整合，並整理好教學資源共享，讓團隊節省時間做更多的事」。

為讓同學有最實際的體驗，學校特設咖啡店，校長也大讚同學很專業。(高雷中學提供)

升學及就業輔導經驗豐富的梁嘉齡，指高雷的相關工作已達升階版，舉例如咖啡，高雷校內設有同學營運的咖啡館，早前接待逾百名家長學生致大排長龍，正是最好的實況教育；老師又帶同學前往台灣，由烘焙咖啡豆到餐廳營運一條龍去觀察，「如只教拉花，同學們就只會拉花，但看了整個產業鏈，他們眼界和想法就不一樣；又如攀石，老師不是讓大家玩一下，而是要考級，同學們也會繼續考上去，甚至考埋教練牌，將來也是一條出路。」

帶學生遊中大嘆下午茶訪「天人合一」激勵入讀鬥志

梁嘉齡早前趁周六假期，聯同班主任帶一班中六同學去她的母校中大逛逛校園感受其讀書的足跡，「絕不是參加開放日，也不是學科參觀，我們只是去中大飲下午茶和在學的師兄傾下偈，再行下『天人合一』同『情人路』，去圖書館外睇雕塑，我認為鼓勵同學考好一點，不如帶他們去大學感受，當他們自己想入讀，就自然會加倍努力，推動力隨時比補課更大。」

梁校長帶一班中六學生參觀中大飲下午茶和師兄交流，又在名景點「天人合一」拍照留念，望擴闊他們的眼界。(高雷中學提供)

分享個人糗事教學生「有自信肯堅持」解萬難

梁嘉齡亦常和同學分享『有自信肯堅持』的信念，她認為自信來自實力，而實力就來自堅持，以此信念可解好多困難，她並以自身故事鼓勵同學。

熱愛爬雪山、攀石、攝影的梁嘉齡，自言毫不勇敢，每次都掙扎於放棄邊緣並驚慌地完成，跌斷過脊骨的她康復後繼續攀石，尖叫再跌下的出糗片段也不吝和學生分享，練足兩年終於成功贏得同學們鼓掌。她謙稱，「我不是好叻的人，成績好但比學得別人慢，但我不會放棄堅持去做，同學看到我的故事，他們會相信自己都做得到。」