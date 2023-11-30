《香港01》中學新聞大探索工作坊　學生遊戲中體驗記者採訪日常

記者其中一項工作就是透過採訪收集訊息，將事件呈現在大眾眼前。《香港01》早前為大埔救恩書院舉辦「新聞大探索—還原真相」工作坊，學生在遊戲中模擬記者及受訪者角色，體驗由採訪到撰寫新聞的過程，認識記者日常工作，並了解有效資訊傳播的重要性，從中亦提升組織和溝通能力。



「新聞大探索—還原真相」工作坊讓學生一嘗記者工作，以遊戲形式模擬採訪到撰寫報導。（夏家朗攝）

工作坊由《香港01》編輯主任蕭輝浩及記者郭曉晴主持，逾百位學生分成不同小組，模擬各間報社記者，就一宗偷竊案進行採訪報導。過程中記者需採訪由同學扮演的「受訪者」，在過程中摸索到問好問題的竅門，並引伸到日常溝通的反思。

學生最後需整合採訪內容，試撰寫一篇新聞報導，由導師和同學點評。互相分享環節中，學生在自己的作品獲滿足感，導師亦鼓勵學生學習不同人的優點，在活動中增強組織和寫作能力。

導師總結，記者在社會中擔任監察者和報道者，以中立、客觀和持平的態度工作，將資訊有效傳播予大眾。希望學生除了增加對行業的認識外，亦將溝通和組織能力應用在日常生活中。

學生透過工作坊認識記者工作外，從中提升溝通和組織能力，應用在日常生活中。（夏家朗攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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