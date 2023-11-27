曾肇添中五女生望從醫　接觸AI拓新路　校長：科技帶來新可能

沙田英中聖公會曾肇添中學近年推動STEAM教育，校長王裕泰指過去有不少畢業生都一心從醫，今天已成為服務市民的醫生，現時隨着科技急速發展、社會觀念改變等，同學們尋找未來路向時，增加了更多可能性。校方會為同學提供終生教育課，既教元宇宙也教理財知識，讓同學更理解真實生活與全球發展，助他們清楚個人能力與志向，找到貢獻社會的最佳位置。



其中現時就讀中五的女生卓穎祺，自小有志從醫，但她接觸人工智能（AI）後發現從醫也不止當醫生這條路，她期望增進相關技能並將兩者加以融合，將來為醫護減省工作，並為病人帶來更好治療體驗。



設終身學習課 助學生了解世界發展覓發展方向

中學生涯對年青人未來極為重要，努力學習爭取升學入場券外，也是他們認清前路的關鍵階段。王裕泰校長指，學校會為同學提供不同體驗讓同學與未來發展接軌，例如在終生學習課中找來不同階層業界人士分享，主題涉及元宇宙、科技行業新趨勢等內容外，又會請專家為同學提前上一課理財知識，以求訓練同學「不止識考試識讀書，而係要知世界點發展」。

人類未來走向都與STEM或STEAM分不開，王校長認為讓同學更早掌握了解更多，未來就會適應更好，甚至可開創到新格局。他指以往不少畢業生都想做醫生，預期未來同學們可考慮的發展空間將更廣闊，學校秉持放手的做法，讓同學認清個人興趣與能力，只從旁幫忙分析給予支持和意見，相信大家最終都可找到自己貢獻社會的最佳出路。

唐雋賢、卓穎祺、黃鈺迦和盧子軒(左二至右)，早前創作以AI協助分析餐飲中食物的碳排放量，並給予使用者低碳飲食建議的程式，在「人工智能應用設計組」比賽中獲得亞軍。左為王裕泰校長。

就讀中五理科的卓穎祺，早前代表學校參與人工智能AI應用比賽並獲獎，她指這次經驗為她打開了新方向，「我將來都比較偏向讀醫科，參賽後發現AI同醫療其實可有一個合作性，未來如入到醫科我都想鑽研更多，將兩者融合看如何可讓醫生護士可減省工作，並讓病人有更好的體驗」。

鄭凱翹、林穎廷、陳皚澄與盧浩良(左二至右)早前創作以AI技術憑影像協助辨識植物的患病情況的程式，在「人工智能應用設計組」比賽中勇奪冠軍。左為王裕泰校長

參加同一賽事的中三學生陳皚澄也指，一向對理科興趣較大，原傾向中四揀科時選生物，但接觸AI後發現自己對編程也有興趣，或會轉而選物理或資訊及通訊科技科，繼續深入鑽研。

家長要學懂聆聽子女志向 別只顧打擊

前途要慎思，不少中學生的父母也很緊張子女的選擇，王裕泰校長提醒家長們別只以大人角度出發，例如是否賺錢等現實問題去考慮，一下子打擊子女的選擇 他指其實小朋友對未知的前路也會感茫然，希望聽取大人的意見，「作為父母，想要和承子平心靜氣商量，一定要學會聆聽。」