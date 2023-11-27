研珊瑚學潛水　學模擬飛行目標飛上天　曾肇添中學教STEAM重體驗

【STEAM】「同學要學習和掌握科技發展，不只是課本知識或參加比賽，而是要動手去做，親身體驗。」沙田英中聖公會曾肇添中學的王裕泰校長笑言，該校同學讀書叻也十分「活」，因校方致力培養同學創意和解難能力，鼓勵嘗試與體驗，可讓同學經立體學習後，融會知識再隨時發揮。



校方重視「學科學要動手」，鼓勵學生上天下海親身接觸。例如學校引入模擬飛行，即訂3年計劃，目標是帶具潛質的同學到海外駕駛真飛機；學養珊瑚也不只觀察珊瑚缸，而是讓有興趣的同學同步學潛水，望日後可隨專業研究員到珊瑚棲息地直觀野生生態。



學校不單協助同學了解科技最新發展，亦同時培養其應用素養，並啟發他們思考自己的未來發展，深信為同學裝備好，他們有足夠能力就不怕應對將來。



曾肇添中學的學生成績驕人，校方指學科以外亦致力發展STEM教育，多個課程早已融入STEM元素，亦重點培訓具潛質學生參賽及深入鑽研，校內特別打造的STEM Innovation Centre，為同學提供多元化選擇，當中以巨型屏幕沉浸式體驗模擬飛行的設備最搶眼， 飛機儀錶板與螢幕畫質幾可亂真，相關學會今年正式成立，招攬有興趣同學試行3年計劃。

3年計劃望學生從模擬飛行到天空翱翔

學校培育同學學業以外多方面發展，亦特別看重體驗這一環，王校長指學習科技一定要「落手落腳」，不只課本知識與參賽，就如學習模擬飛行，「同學不單要學睇地圖、動力學原理這些基本知識，亦會學習模擬飛行，但這只是起點，日後也要學懂制訂全盤飛行計劃，期間會邀請有飛行經驗的專業機師或工程師分享，甚至再進階，有潛質的同學經長期訓練，期望3年後真的可帶他們嘗試到實體飛行。」

王校長又透露，今年暑假部分同學學潛水，只因學校與中大合作研究保育珊瑚及認識其生態，雖然校內設有珊瑚缸供同學觀察，惟最真實的學習是親身觀察珊瑚棲息地，故有興趣的同學預先學懂潛水，希望日後可隨專業研究員下水，觸摸到真實珊瑚，也是不可多得的體驗。

今年暑假部分同學去學潛水，因學校與中大合作研究保育珊瑚及認識其生態，他們都希望日後可隨專業研究員下水。(曾肇添中學提供)

申撥款擬家政室設智能水耕試「Farm-to-table」

學校現仍提供設計與科技科，以及家政科供同學選修，前者與STEM息息相關，家政科也能融合科學。學校現正申請撥款，擬設智能溫室外，亦計劃於家政室設立智能水耕設備，讓同學們學習物聯網技術及研究植物生長，日後智能水耕所得的農產品，也能實行「Farm-to-table」，讓同學所煮即所種，十分有新意。

曾肇添中學的同學早前參與編程比賽，在「人工智能應用設計組」囊括冠亞軍。圖左為張天祐老師，圖右為王裕泰校長。

曾肇添中學的同學早前參與編程比賽，在「人工智能應用設計組」囊括冠亞軍，其中冠軍項目以AI技術憑影像協助辨識植物的患病情況，亞軍項目則以AI協助分析餐飲中食物的碳排放量，並給予低碳飲食建議。

獲此佳績，王校長指與校方一直放手讓同學學習自行解決問題，以培養其創意、分析力與判斷力有關，「同學習慣了有問題就動腦筋去諗點解決，學校好放手讓他們嘗試，再從旁協助，這訓練對他們成長很重要。」

能運用所學，才是真正學懂所學。曾肇添中學明年一月底亦會派出師生代表，到英國出席國際大型的教育科技展覽BETT Show，其時同學將向全球的教育業人士展出自行設計、包含物聯網元素的手機應用程式，該程式可定時紀錄使用者身體狀況，為使用者提供相關建議及跟進，十分方便。

科技再進步僅輔助 同學要學懂自律善用

面對人工智能等科技迅速發展，王校長認為科技再進步也只是輔助角色，人類才是話事人，相信同學掌握新興科技應用下，科技日後只是充當虛擬助手協助減省工作，「同學讀書叻以外亦要對世界有了解，有足夠能力就不怕應對將來。」近日學校亦讓同學參與科大的研究，以人工智能協助改善演講技巧，由AI充當虛擬導師，分析同學表現並提供相應建議。

學校STEM創新中心總監張天祐老師亦強調，學校教授科技應用以外，亦會同步協助同學了解使用時的道德與素養問題，讓大家學會善用而不濫用；未來亦會繼續鼓勵同學參與校外賽事或社區活動，由同學研究在人工智能上可否發揮更多，包括藉此改善交通，或用以幫助包括盲人等弱勢社群等，讓他們發揮創意爭取建設更好的社區。

曾肇添中學的老師，在科技發展面前亦都不落於學生之後，持續與學生並肩學習。張天祐老師透露，學校不時為老師加強相關培訓，包括早前舉辦AI應用、ChatGPT等最新科技的工作坊，讓老師加強認識，學會怎樣應用於工作上以提升效率。