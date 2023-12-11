STEAM｜香港仔工業學校研再生溫室　解決水資源及糧食短缺問題

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極端天氣加劇非洲水資源貧乏及土地沙漠化問題，為此3名就讀南區香港仔工業學校學生組成團隊，研發專門為撒赫爾半乾旱地區而設的再生溫室，解決當地水資源及糧食短缺問題，並憑作品於國際性機械人比賽（Universal Robotics Challenge 2023）獲頒香港區選拔賽冠軍及國際賽金獎。



3名就讀南區香港仔工業學校學生組成團隊，研發專門為撒赫爾半乾旱地區而設的再生溫室，解決當地水資源及糧食短缺問題，並憑作品於國際性機械人比賽（Universal Robotics Challenge 2023）獲頒香港區選拔賽冠軍及國際賽金獎。（翁曼琛攝）

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香港仔工業學校中六學生何灝、盧駿諾及黎海桐先利用積木拼砌溫室的頂部及外殼，然後在外殼拼砌儲水箱以收集雨水，並在箱內設置水位監測器以實時監測水位，而收集到的雨水會通過水管流到溫室內模擬泥土的棉花以進行灌溉，而溫室內亦設有土壤濕度偵測器及雨量及溫度記錄儀，以確保農作物攝取充足水分。另外，團隊亦在溫室通風口安裝過濾網，以防止沙塵暴的污染物進入溫室，並在頂部及儲水箱內設置防水膠片，以防止雨水蒸發。

因製作溫室而廢寢忘餐 學習編程及拍攝及剪接比賽片段

黎海桐表示，雖然以往曾學習有關耕種的基本知識，但卻沒有實踐的機會，故此需在是次研究中尋找老師協助及自行上網搜索相關資訊，而過程中亦認識到不同類型的植物及它們的生長週期。

何灝提到，製作溫室的過程中需花大量時間進行研究及編程，更曾因而廢寢忘餐，留在學校直至晚上，但過程中亦學到不少課外知識，包括編程及拍攝及剪接比賽片段等。

感恩農夫辛勤耕作 培養節約用水的習慣

至於氣候變化問題，盧駿諾表示，參賽過程中了解到植物從播種到收成需時，而且亦需在特定的氣候下才能茁壯成長，因此啟發他珍惜食物，並感恩農夫辛勤耕作。

何灝補充指，是次研究讓他意識到氣候變化影響深遠，令他重新審視自己是否過度用水，從而培養節約用水的習慣，並希望將來可以再參加環保相關的比賽，培養正確的世界觀。