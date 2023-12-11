STEAM｜香港仔工業學校推電路板設計課程　學生研智能借書系統

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



現時公共圖書館人手短缺，令借書處經常大排長龍。4名就讀南區香港仔工業學校學生組成團隊，透過設計電路板研發圖書館智能借書系統，以提升市民的借書效率，並憑作品於首屆全港PCB校際電子工程師挑戰賽2023獲頒發明賽銀獎。



另外，校方表示，學校的STEAM策略分為「STEM for all」及「STEM for elite」，前者讓初中生透過跨學科形式學習基本的STEAM知識，而後者則讓對STEAM有興趣或有潛質的學生參加課外活動或校外比賽，加深學生對STEAM的興趣。學校近年高中選修理科以至大學修讀工程學系的學生明顯增加，而今年亦於高中課程中加入人工智能（AI）元素，教導學生如何正確使用AI，以提升他們的資訊素養。



南區香港仔工業學校學生組成團隊，透過設計電路板研發圖書館智能借書系統，以提升市民的借書效率。上圖為團隊成員，左起何灝、陳禮謙、盧駿諾及廖文浩。（翁曼琛攝）

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香港仔工業學校中二生陳禮謙、中四生廖文浩、中六生何灝及盧駿諾先利用電路板繪圖工具EasyEDA設計電路板概念圖，然後在電路板表面塗上焊膏並放置電子元件，再把電路板放在智能恒溫加熱台加熱至攝氏200至270度，焊接完成後為電路板進行編程並連接到透明膠箱。另外，團隊亦編寫了網頁及應用程式，並把裝置連接到電路板，當圖書放入膠箱並在網頁或應用程式上點擊開啟時便會自動掃描書名及其無線射頻辨識（RFID）標籤，而且亦設有實時監測溫度及濕度功能以防書籍受潮。

第一次學習設計電路板 未來盼再參加STEAM比賽

何灝表示，這次比賽是他第一次學習設計電路板，故此對他來說是挑戰，當中最困難的是把電路板連接至無線網絡。陳禮謙提到，由於本身對焊接電路板並不熟練，因此需花較多時間進行佈線及焊接。

何灝及廖文浩均表示，這次活動亦讓他們接觸到從事相關行業的人才，從而了解到現時電路板的應用領域及未來的發展方向，有助他們將來投身相關行業，並希望將來可以再參加STEAM比賽以獲取更多經驗。

高中選修理科、大學修讀工程學系的學生見增長 今年於高中課程中加入AI元素

STEAM教育統籌主任梁紹倫（左）及校長沈明輝（右）。（翁曼琛攝）

另外，校長沈明輝表示，現時校內STEAM教育分為「STEM for all」及「STEM for elite」兩個層次，前者讓初中生透過跨學科形式學習基本的STEAM知識，而後者則讓對STEAM有興趣或有潛質的學生參加課外活動或校外比賽。STEAM教育統籌主任梁紹倫補充指，初中生會透過製作AI辨識口罩及水火箭等，學習設計、編程以至AI方面等知識。

梁紹倫又提到，自實行「STEM for all」及「STEM for elite」後，愈來愈多學生對STEAM產生興趣，近年高中選修理科以至大學修讀工程學系的學生明顯增加。他又指，今年亦於高中課程中加入AI元素，讓學生學習如何正確使用AI，以培養他們的資訊素養。