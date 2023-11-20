TSA疫後復辦小六中三中英數達標率創新低　六成半小六生英文達標

全港性系統評估（TSA）停辦三年後於今年復辦，教育局今（20日）公布今屆報告，中、英、數三科的達標率均下跌，當中小六和中三學生中、英、數三科達標率均創新低。其中小六英文達標率不足六成半，較2019年大跌8.5個百分點。局方表示，疫情期間暫停面授對學生帶來一定影響，呼籲學校和家長不要只着眼評估結果，要理解整體達標率下跌背後原因，給予學生空間重新適應校園生活與節奏。



2023年全港性系統評估（TSA）結果出爐，整體達標率均有所下跌。（資料圖片）

小六生中英數三科達標率跌6至8個百分點

今屆系統評估為2019年後首次復辦，小三、小六及中三級學生三科表現均有所下跌，跌幅最大為小六級學生，中、英、數三科達標率為71.1%、64.3%和78.3%，分別較上屆下跌6.8、8.5和5.9個百分點。

而小三級達標率跌幅最大的科目是中文科，由85.8%跌至82.4%，中三級則是數學科，由79.6%跌至76.6%，小三及中三級其餘科目達標率微跌0.3至1.7個百分點。

教育局發言人表示，三個主要科目的達標率均有所下跌，與國際大型評估所反映學生在疫情下表現下跌的情況相若，但大部分跌幅屬可接受的波幅範圍內。而各方需要時間適應三年停辦後首次評估，不宜以今次評估結果作定論，考評局將進一步研究小六級達標率顯著下跌的原因。

局方又指，相信學校會善用「系統評估」報告的資訊，結合校內相關評估結果，更全面地了解學生在各學習範疇的表現和需要，從而提升學與教的效能。