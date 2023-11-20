TSA整體成績暴跌小六學生最嚴重　校長指課程較深　上網課礙理解

考評局今日（20日）公布今年復辦的全港性系統評估(TSA)評估報告書，結果顯示小三、小六和中三學生三個主要科目的達標率均有所下跌，其中小六學生的達標率跌幅最大，為2006年以後新低。有本身是基本能力評估及評估素養統籌委員會委員的小學校長表示，跌幅為預期之內，但不會因報告結果而需追趕成績，目前最注重學生心理健康，相信照顧好學生心理狀態，學業成績自然會有所提升。



小六生英文科達標率曝瀉8.5個百分點

對比2019年數據，小三學生中文科達標率下跌3.4個百分點，英文科下跌0.3個百分點，數學科下跌1.2個百分點。小六學生中文下跌6.8個百分點、英文科下跌8.5個百分點，數學下跌5.9個百分點。中三學生中文科及英文科達標率下跌1.7個百分點，數學科下跌3個百分點。

疫下家長在旁協助與否是成績差距關鍵之一

小六學生的達標率跌幅相比小三及中三學生為大，本身是慈航學校校長的基本能力評估及評估素養統籌委員會委員楊冬梅表示，在上網課期間觀察到低年級通常有家長在旁協助，令其自律性提高，加上低年級課程內容相對較為容易，家長可提供協助，因此小三TSA成績只有輕微下跌；相反高年級課程內容比較困難，部分概念相對較為抽象，缺乏小組討論等活動令學生難以理解，加上家長亦未必能從旁協助，令小六成績大幅下跌。

小六學生英文科達標率跌8.5個百分點至64.3%，楊冬梅認為，平時在校園會有外籍老師舉辦英語活動，為學生營造英語環境，但受疫情影響，外籍老師只能拍攝影片教導學生。

基本能力評估及評估素養統籌委員會委員楊冬梅認為高年級課程內容比較困難，加上家長亦未必能從旁協助，令小六成績大幅下跌。（鄭子峰攝）

注重學生心理健康比追趕成績更重要

楊冬梅表示，並不會因報告結果而需學生追趕成績，目前最注重學生心理健康。現時會在上午上常規課程，下午進行科學或英文活動，在考試後更設精神健康日，讓學生更關注自己的心理健康。她相信照顧好學生心理狀態，學業成績自然會有所提升。她認為跌幅為預期之內，屬「正常現象」。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦同樣表示，成績下跌為預期之內（資料圖片）

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦同樣表示，成績下跌為預期之內，雖然跌幅最大為小六學生，但除了高小學生外，亦需幼稚園、小學、中學、大學老師需共同努力。他又指，在協助學生提升成績外亦應關注學生的心理狀態。