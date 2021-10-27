新學年多宗自殺案　教育局向學校發信　提醒注意學生情緒防模仿

九月開學後，新一個學年至今連續發生多宗學童自殺事件，為社會響起警號。教育局向全港學校發信，指有個案在校園發生，對校內師生影響更大。局方提醒教師要照顧學生情緒反應，亦關注個別學生會否在不自覺中有模仿行為，加強預防工作，竭力防止學童自殺事件再次發生。



促教師識別危險因素及常見自殺警告訊號

教育局在信中引述「防止學生自殺委員會」，指學生的自殺行為由多項互相影響的因素造成，該些因素包括精神健康問題、心理因素、家庭關係和適應問題、朋輩關係問題、學校適應問題及學業壓力。

而國際研究均顯示，大部分自殺個案都有先兆，希望學校人員多留意學生自殺行為的危險因素及常見自殺警告訊號，例如情緒/行為出現顯著變化、在言談間表達死亡或自殺的意念等。局方又提醒學校須盡快檢視及提醒教職員跟從校內機制，讓班主任、輔導組和學生支援組及早識別高危的學生、群組或級別，並轉介專業人員支援及輔導。

教育局指，鼓勵學校善用時間安排適當的活動（例如運動、音樂或藝術等），促進學生的全人發展，建立積極正面的價值觀，亦有助他們舒展身心，紓緩壓力；已接種疫苗的學生更可以在另外半天參加非學術性的活動（例如興趣班、個人或小組輔導等）。學校應如常進行支援有需要學生的情緒，包括進行個人或小組輔導。有關的專業人員（例如學校社工及校本教育心理學家）可善用不同方式（例如視像對話）提供適切的支援。

倡推廣正面訊息舉辦精神健康活動

近日發生的事件確實令人憂慮，局方希望學校進一步加強學生精神健康的工作，除了透過早會、週會、班主任課等渠道，推廣正面訊息，學校應舉辦合適的精神健康活動，鼓勵學生以積極的態度應對壓力和面對困難，以及主動求助。

加強「守門人」的角色

局方亦指，教師是識別和幫助高危學生的「關鍵人物」，要提升教師識別學生的自殺警告訊號警覺性，讓教師團隊有效地築起安全網，做好學生「守門人」的角色。此外，學校亦應提醒學生，若發現朋輩出現情緒困擾及自殺警號時，應立即向老師或學校社工求助。