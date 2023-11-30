百年校慶｜她們的德貞故事 修女難忘留校玩通宵 校長陪學生走百里

成長中遇到怎樣的人，造就了怎樣的你。德貞女子中學過去百年在香港培育眾多優秀女生，她們共有堅強又溫柔的特質，亦能秉持學校有愛的傳統，作為育人與被培育的一份子，包括見證學校數十年變化、身兼前學生前老師的區綺雯修女，肩負帶領學校跨過百年再前行的許燕姍校長，以及科技與生活科老師陳嘉愉，她們各有「好有愛」的校園難忘事，力證校園有愛，成就了一代又一代的德貞女生。



區綺雯修女指德貞佔其人生很重要的部分，在校園中獲得很多愉快回憶，感恩與學校慶祝百周年。（蘇煒然攝）

區綺雯修女：見證德貞60年變化

對於經常笑容滿面的區綺雯修女來說，德貞可說佔了她人生中的最大部分。她指中學時入讀德貞，愛上校園中充滿愛的氛圍，獲得很多愉快回憶：「那時好開心的，特別是每年平安夜，大家留校玩24小時，晚上參加彌撒後，同學一齊半夜燒烤，然後講鬼故，無人捨得瞓覺，直接撐到早上7時才回家，最難忘中一那年，平安夜妹妹剛好出生了，翌日一離開學校就要趕去醫院探媽媽。」

區綺雯修女指自小都想做老師，在學時感受到修女、老師們的愛，令她更確認當老師並回饋母校的目標，「那份愛和關心是很無私及深厚的，例如我讀書時有次妹妹生病，修女會陪擔心的我一同去醫院；到我加入德貞後，一次有學生沒上課，老師即前往家訪，發現原來住劏房的學生只有一套校服，因弄污了不能返學，老師即自掏腰包送她一套，到後來這女生畢業時，都很感恩師長的這一份愛。」

「學校沒有刻意去做什麼，而是會關心每一個女生需要什麼，並伸出援手。」區綺雯修女指這亦是修會「與弱小同行」的精神，期望同學們在成長中感受到愛，將來再用愛來貢獻社會，並如她一樣，感到能成為德貞一員，是一種恩賜。

獲知德貞慶祝百周年徵集具歷史紀念的物品，區綺雯修女即時分享自己珍藏多時的畢竟照，圖中區修女在哪裡，你找到嗎？ (答案：最後一排右三)（蘇煒然攝）

學校百年校慶，向校友徵集富紀念的物品，她二話不說把珍藏的畢業照、獲表揚的運動健將獎狀都捐出來，和大家一同分享，她笑言最遺憾自己中學才加入，未能獲得從小學到中學都入讀德貞的「循序一貫獎」。

區綺雯修女(左)與許燕姍校長(右)，說到德貞的校園點滴時都滔滔不絕，笑容滿臉地分享。（蘇煒然攝）

許燕姍校長：陪學生行100公里麥理浩徑學堅毅精神

許燕姍校長熱愛遠足，亦希望把這個愛好分享給校園內的女生，故創立遠足學會。她表示，「我認為遠足可以訓練到堅毅精神，這份精神可套用她們的人生，女生們憑着這份堅毅，將可解決人生中遇到的種種困難。」

亦因如此，百年校慶中舉行「德貞追夢百里行」活動，校長與老師陪同學分階段到麥理浩徑不同路段遠足，總共十段合共100公里，亦象徵德貞走過的一百年。許燕姍校長指每段路程難度持續增加，同學可按能力參加，最終共有4人完成全程，當中她最記得一名中六女生，參加第一段時如逛街一般，走得好慢好慢，大家要不斷停步等她。

許燕姍校長續指：「原以為她會放棄，沒料這女生堅持每次都出席，我關心她情況，她總說還好，原來她悄悄練跑，後來她不再是最慢的一個，更是少數能完成的學生之一，這份堅持更感染到她用於學習，令我喜出望外。」

許燕姍校長看到校史室中極具紀念價值的展品，忍不住細意欣賞、開心分享。（蘇煒然攝）

肩負帶領校內每個女生走出校園開展人生，許燕姍校長指看待學生尤如女兒一般，最欣喜看到女生們的成長，希望生命影響生命，將愛扎根女生們的心中，「如要說在校內最感動的瞬間，好記得有一次有同學因家庭問題不開心，獨個去廁所都驚慌，我走過時正好看到一個平日也內向的女生拖着這個同學，輕聲安慰並陪她入內，這畫面令我好感動。」

陳嘉愉老師笑言最初對於要做「江南百花雞」甚感頭痛，一度想說服同學改菜式，後幾經努力，和同學們贏出比賽。（蘇煒然攝）

陳嘉愉老師：陪同學鑽研「江南百花雞」起皮入饌去比賽

「最難忘帶同學去比賽，看着她們由最初不自信，到在比賽中吸收經驗改善自己，過五關斬六將，整個過程好深刻。」任教科技與生活科的陳嘉愉老師，教學以外也忙於帶同學外出參賽，從校際賽到全港賽，對手從友校學生到專業廚師，她指感動在於同學認真學習迎接挑戰，其中一次賽事要求以中國文化為主題，同學興沖沖從古籍找到傳統菜式「江南百花雞」，一度令她大感頭痛。

「我是完全未煮過，係連雞皮都未起過，這菜式要完整起出雞皮，釀入蝦膠再砌回雞的模樣，最初真不知如何入手，那時放學和同學們一起鑽研，要買很多不同種類的雞去試驗，過程很艱難但和同學齊心完成的感覺很好。」她最記得比賽最後公布冠軍時，老師同學們緊抓大家的手等待結果，一聽到勝出都忍不住歡呼。

陳老師最近懷孕了，更深深感受到女校女生的溫柔，她指同學們走過都會特別小心，並互相叮囑要避免撞倒她，有些女孩子更會反過來提醒她慢慢走路，回家小心，令她甚感窩心，「我覺得她們好Sweet，但又好堅強，生活中遇到任何事都好願意去試，堅持自己做，這就是德貞女生的特質。」