百年校慶│學主當主軸　德貞校長：繼往開來重品德　望以校為榮

德貞女子中學在香港走過一世紀，即將於12月中舉行百周年校慶開放。整個校慶活動一年前經已展開，期間舉辦全方位學習日、校慶時裝設計比賽、德貞追夢百里行等多項活動，許燕姍校長表示校慶的最大意義，在於全校一同經歷整個過程，籌辦事宜以學生為主軸，讓她們參與其中綻放光芒，而已離校的校友亦能感受到校內傳統一直傳承，以身為德貞人為榮。



德貞女中真正做到「百年樹人」，許燕姍校長欣喜女孩子們無論時代轉變，富同理心及純樸依舊，即將帶領同學迎接科技光速進步的年代，她堅持品德教育為先，「一個人的態度最重要，只要她有正確的價值觀，就可持續進步，社會怎變，我們重視的價值觀永遠不變。」



在香港辦學百年的德貞女子中學，將於12月15至17日舉行百周年校慶開放日，一連三天舉行連串精彩活動，其中12月16及17日為開放日，歡迎公眾參與。許校長表示，其實德貞的百周年活動，早於一年前舉行啟動禮後已開展，籌備工作更是早在3年前已開始。

籌備數年 望各界感受德貞百年傳統未變

許燕姍校長指校慶活動長達一年，但早在3年前已開始籌辦，由學生當主軸，師長從旁陪伴協助。（蘇煒然攝）

「能夠走到100年真的很難得，好感恩獲得天主保守，讓學校多年來能度過好多風雨。」許燕姍校長表示，百周年校慶十分重要，整個籌備至實行的過程中都以學生為主軸，校方則在旁陪伴協助，「我們希望每位參與同學也能發揮潛能並綻放光芒，已離校園的德貞校友、前師長等則能在各項活動中，感受到德貞至今仍然未變，女生們一如以往的富同理心、一樣的純樸、受教及堅毅。」

德貞走過百年 薪火相傳



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「德貞追夢百里行」分段進行 師生行足100公里

貫穿整年的德貞百周年校慶活動十分豐富，去年11月4日舉辦校慶啟動禮，獲逾千名學生、師長、校友與家長等參與。校內外舉行多元化學習活動，同日舉行「德貞追夢百里行」，許燕姍校長與逾百名同學展開麥理浩徑遠足挑戰，全程十段共100公里分階段進行，最終有4名同學圓滿完成。

許燕姍校長表示，「德貞追夢百里行」讓同學學會堅持，感恩能陪伴同學走完全程，日後將繼續做下去，希望更多同學學到這份堅毅的精神。

百周年校慶活動包括百周年校慶主題的時裝設計比賽，同學們分組設計、製作，並擔當模特兒演繹包含校慶元素的服飾。(德貞女子中學提供)

學校其後陸續舉辦百周年校慶主題的時裝設計比賽，同學們分組設計、製作，並擔當模特兒演繹包含校慶元素的服飾；全校同時籌備英文音樂劇，7月時兩場表演巧妙地只演出七幕，完整結局將在12月中校慶期間上演。

校史室展出珍貴照片文件 見證歷代校園變遷

德貞校史室內包括很多珍貴的校園資料與歷史，日後將會成課室，學生在內上課時可同時感受學校的歷史。（蘇煒然攝）

學校籌備多時的校史室亦將在校慶期間舉行祝福禮，當中展出很多學校珍貴的歷史文件、照片，展示了三代校園的變遷，亦強調辦學團體的理念，希望日後同學身處其中上課時，能更了解學校，並建立更濃厚的歸屬感。

許燕姍校長表示，整個校慶中最欣慰看到同學的成長，「看到最初部分人或有點不情願，到後來投入其中，同心希望做好件事，並從中成長並得到滿足感。」她感謝各界熱情參與，特別是感恩祭罕有的獲12位神父與樞機主教一同主持共祭儀式，另百周年聚餐亦獲校友熱烈支持，不少美加校友特地回港參加，令她大為感動，「在疫情下籌備整件事真的不容易，好多謝大家努力令件事成真，希望大家都能以德貞為榮。」

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參與學生增加自信 對學校更有歸屬感

參與英文音樂劇並擔任主角的女生表示，表演雖緊張卻學會自信，過程中對學校培養了更深的歸屬感；就讀中六將考DSE的女生，是4名完成「德貞追夢百里行」學生之一，她感恩能成為百周年畢業生，指遠足時一度扭傷，惟堅持不放棄終完成路程，她會將這精神用在學習上，面對難題也不會輕言放棄。

參與時裝設計比賽的女生就指過程中學會與同學們合作，相處下感情更融洽；被選為學生大使隊長的內向女生，被委以接待嘉賓介紹學校的重任，她指過程中明白到只要嘗試總能克服，現在的她變得更自信，期待校慶日繼續服務來賓。

開啟新篇章續重品德 態度正確才能應對未來

慶祝百周年校慶後，德貞將走入另一篇章，面對科技急速發展的時代，許燕姍校長堅持最重要的是品德教育，「科技改變，社會改變，但價值觀永遠不變，我們會繼續校園原有的優良傳統，學習堅毅維持純樸，一個人的態度最重要，只要同學有正確價值觀，社會如何變化都持續學習，一定能夠應對將來。」

近年每間學校都加強STEAM教育，德貞亦不例外，更特別度身訂造心靈手巧的德貞女生最適合的內容。例如初中校本課程中設種植靈芝，另外編程、人工智能等都有所培訓；同學們才能多元化，校內亦在廚藝、時裝、舞蹈、話劇等方面提供機會讓學生發揮，以多元策略鼓勵大家一同體驗。

展望德貞新一頁，許校長強調會始終如一的著重品德教育，相信擁有正確態度和價值觀，女生們必能在日新月異的時代找到自己的位置。（蘇煒然攝）

師長多陪伴經歷 以愛培育讓同學內心扎實

許燕姍校長認為這一代的同學更需要陪伴，學校會陪她們一同成長一同經歷，以愛培育讓她們內心更扎實，推動生涯規劃助她們認清前路以外，也同時帶她們關心社區，希望她們在不同體驗中，找到自己的目標。