STEAM｜可譽中學隊伍推人工智能養蝦平台　數據預測存活率及產量

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



氣候變化會改變海洋溫度及水質等物理和化學條件，進而影響海洋生物的生長。3名就讀東涌嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學的中五學生組成團隊，研發「HAHAHA 笑蝦哈（AI Shrimp farming）」人工智能養殖蝦數據平台，透過訓練人工智能（AI）模型預測不同蝦類的產量，從而調節出最佳養殖環境，並憑作品於由香港教育城與微軟合辦的「Master Code編程大賽2022/23：AI創想氣候藍圖」獲頒人工智能應用設計組季軍。



3名就讀東涌嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學的中五學生組成團隊，以蝦類為切入點，研發名為「HAHAHA 笑蝦哈（AI Shrimp farming）」人工養殖蝦數據平台，透過訓練人工智能（AI）模型預測不同蝦類的產量，從而為牠們調節出最佳養殖環境。上圖為團隊成員，左起周琸珽、林笑緣及許天政。（翁曼琛攝）

團隊學生包括林笑緣、許天政及周琸珽，他們先在網上搜集有關海水酸鹼值、混濁度及溶氧量等養殖數據，然後將數據輸入到AI服務平台「Microsoft Azure AI」以訓練AI模型，模型在訓練過程期間會分析數據與產量的關係，從而預測不同蝦類的產量。另外，團隊亦利用應用程式開發平台Power Apps為模型設計應用程式，使用者只需輸入蝦總重量及水缸容量等數據，經模型剖析後便會生成該蝦類的存活率及預計收成重量。

當初以番茄為切入點 難以準確搜集有關蝦的養殖資料

林笑緣表示，當初團隊以番茄為切入點，花了不少時間種植以作試驗品，但後來認為蝦較為新穎有趣，而且養殖成本較低，所以轉以蝦為切入點，導致研究過程變慢。

至於研究困難，周琸珽表示，由於大部分養殖數據均屬商業機密，因此難以在網上準確搜集有關蝦的養殖資料。他又指，本身對蝦認識不深，加上這次是他第一次透過Microsoft Azure AI訓練AI模型，因此是一個難忘的經歷。

多加關注氣候變化問題 未來盼再參加AI和保育相關比賽

談及氣候變化問題，林笑緣表示，往後會多加關注氣候變化問題，並積極實踐減塑，同時認為現時AI發展急速，希望將來可以再參加AI和保育相關的比賽。另外一位組員許天政就提到，是次比賽讓他明白到氣候變化問題嚴重，因此日後會提升環保意識，並希望將來可以完善數據平台，研發更多創科產品以減低碳排放。