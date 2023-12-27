STEAM｜可譽中學設生物科技課程　學生大腸桿菌抽DNA、用細菌彩繪

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



生物科技行業發展歷史悠久，東涌嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學校長（中學部）麥敏潮及副校長李均洪接受「01教育」訪問時提到，學校自20年前已推行生物科技教育，當中有關DNA的課題更由小學由淺入深銜接至中學，而學校的STEAM策略分為「STEM for all」及「STEM for elite」，前者讓小學及初中生以跨學科形式學習基本的STEAM知識，而後者安排對STEAM有興趣或有潛質的學生參加課外活動或校外比賽。另外，學校今年亦於中學部推行跨學科課程，讓學生學習有關全球議題的知識，就議題設計創新解決方案，從而提升解難能力，而未來則有意推廣元宇宙教育。



推行生物科技教育 STEAM策略分為「STEM for all」及「STEM for elite」

東涌嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學自20年前已推行生物科技教育，而學校的STEAM策略分為「STEM for all」及「STEM for elite」。（翁曼琛攝）

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麥校長表示，學校自2003年起推行生物科技教育，並於中學部設立全港首間生物科技實驗室，而相關元素分別融入於小學常識科及中學科學科。他以DNA課題為例，初小會先教授有關DNA的概念，並讓學生利用糖果製作DNA模型，高小至初中會讓學生從大腸桿菌中抽取DNA，而高中則會教授DNA改變細菌顏色的原理，並讓學生運用不同顏色的細菌進行彩繪。

至於STEAM教學策略，李副校長表示，現時校內STEAM教育分為「STEM for all」及「STEM for elite」兩個層次，前者讓小學及初中生以跨學科形式學習基本的STEAM知識，例如初中會結合電腦科、英文科及視藝科，讓學生製作無人救火車及氫氣船等，而後者則讓對STEAM有興趣或有潛質的學生參加課外活動或校外比賽，包括機械人小組及電腦科相關的比賽等。

今年推行跨學科課程 未來盼推廣元宇宙教育

左起為嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學（中學部）副校長李均洪、校長麥敏潮及施政源老師。（翁曼琛攝）

談及未來發展方向，麥校長表示，學校今年於中一至中五級推行跨學科課程，以五個全球議題為主線，當中包括「可持續城市和社區」、「零飢餓」及「氣候行動」等，讓學生先在課堂上學習有關議題的基本知識，然後透過校外參觀及境外交流進行深入探究，再就議題問題設計創新解決方案，從而提升學生的解難能力。李副校長補充指，學校未來亦有意推廣元宇宙教育，讓學生親身製作元宇宙。