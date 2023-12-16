01創科團｜海南文昌近距離直擊長征五號火箭升空　學生興奮感震撼

《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地3間中學逾60名師生前往海南省交流，重點行程是在12月15日於海南文昌現場直擊長征5號火箭發射升空的重要一刻。



是次交流團獲安排於文昌航天科普中心，於12月15日直擊長征五號（遙6）/遠征二號（遙2）火箭在晚上9時41分從文昌航天發射中心發射升空。

文昌航天科普中心參觀 認識國家航天科技發展

交流團於傍黃昏晚膳後即前往距離發射地點2.5公里的文昌航天科普中心參觀和觀看火箭發射，中心位於文昌市濱海旅遊公路東郊、龍樓交界處是文昌航天發射中心入口配套設施項目。

學生先參觀航天科普中心了解國家航天發展史，展品包括歷代火箭模型、天宮一號衛星等，亦介紹文昌發射中心與其他三個中心的差別。

直擊火箭發射一刻 見證國家航天科技

長征五號背景資料及後學生獲安排於中心直撃火箭發射，部份學生自備攝影器材，見證和記錄珍貴時刻。當火箭升空時，推進器發出的紅紅火光照亮整個夜空並發出極巨大聲響，一眾學生均十分興奮，不斷發出讚嘆聲音，紛紛拿出手機拍攝，直至火箭遠離眾人視線。

學生感到震撼、心情激動

萬鈞伯裘書院中五孔同學表示發射前心情特別激動和緊張，當看到火箭發射時感到相當震撼，難以言喻。他於等待火箭發射時表示，自己一直對航天感興趣，但相信自己難以成為航天員，不過能親身見證祖國成功感到光榮。

將軍澳香島中學中四鄭同學等待火箭發射時表示，首次直擊火箭發射心情好激動，因為能看到國家航天發展技術，特別是火箭升到半空中發出巨響最振撼，認為是國家科技突破。

天主教鳴遠中學中五周同學對於能直擊火箭發射感到好興奮，「有點不可思議，因為這是一年隆重事情，無諗過可以睇火箭發射」，因此一聽到有機會就好想報名。

長征五號火箭是新一代大型兩級低溫液體捆綁式運載火箭。全箭總長56.97米，芯一、二子級直徑5.0米，單個助推器直徑3.35米，火箭起飛質量約869噸，主要用於發射地球同步轉移軌道衛星，地球同步轉移軌道運載能力達到14噸。