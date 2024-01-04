01創科團｜參觀新能源風車海岸、海口電影公社　篝火晚會三校交流

為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地中學參加前往海南省交流，並於12月15日直擊長征五號火箭發射。



交流團於17日轉往海口市，參觀國家新能源基地風車海岸、海口觀瀾湖電影公社，以及於馮塘綠園進行手工藝、傳統糕點制作，並於晚上舉行篝火晚會。



國家新能源基地風車海岸

「《香港01》海南航天創科青年團」安排學生實地考察海南國家新能源基地「風車海岸」。

當日交流團先前往位於海南木蘭灣的國家新能源基地風車海岸，當地設有18座巨型風力電機，每座最高可達50米，產電量相當於一座小型發電廠，讓學生實地考察風力發電所需的地理環境，並一睹風力發電機的運作情況。

海口觀瀾湖電影公社

「《香港01》海南航天創科青年團」安排學生參觀海口觀瀾湖電影公社。（蕭輝浩攝）

觀瀾湖電影公社集電影拍攝及文化旅遊景點於一身，設有6個不同年代的拍攝場景，真實還原國內各個城市於不同年代的街區風情和建築，導演馮小剛電影作品《芳華》亦於此處取景，讓學生體驗不同時期的中國城市生活環境，認識國內文化旅遊觀光產業。

馮塘綠園手工藝創作 篝火晚會燒烤、三校交流

「《香港01》海南航天創科青年團」於馮塘綠園進行手工藝和糕點製作，並舉行篝火晚會和燒烤，讓三校師生互相交流。（香港01 鄭寧 攝）

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下午交流團轉往馮塘綠園進行活動，參觀附近村落了解當地鄉村生活，並在導師帶領下進行手工藝，以及制作傳統糕點。晚上交流團邀請三所參加學校的學生代表，分別介紹學校特色以及進行才藝表演，讓各校師生互相認識。榮譽團長蔡雲龍更代表香港青年發展聯盟向參位師生贈送每人一個手機充電器。

及後大會舉辦篝火晚會，安排師生享用燒烤食物，並邀請各校師生輪流上台獻唱表演，氣氛十分熱烈。