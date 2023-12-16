01創科團｜參觀航天超算中心、商業發射基地　與文昌華僑中學交流

為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地中學參加前往海南省交流。交流團於14日晚上抵達海南省文昌市並於翌日（15日）隨即展開行程，早上參觀文昌航天超算中心、商業發射基地和椰子加工廠，下午前往文昌華僑中學交流，並於晚上觀看長征五號火箭發射。



參觀文昌航天超算中心 航天數據收集應用一條龍

《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」，交流團於12月15日參觀海南文昌航天超算中心。（蕭輝浩攝）

文昌航天超算中心於今年中正式對外開放，目標是落實衛星拍攝、地面接收，以至將數據上載雲端，超級運算和量子傳送，最終做到數據實際應用一條龍。中心設有科普展廳、NFT數字藝術博物館和隕石文化科普館， 讓學生認識航太數據、超算大資料、文化元宇宙等範疇，並有機會接觸實體衛星、衛星運控類比操縱系統。

參觀文昌商業發射基地 近距離參觀火箭發射工位

《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」，交流團於12月15日參觀文昌商業發射基地。（蕭輝浩攝）

文昌商業發射基地毗鄰中國文昌航天發射場，是國家第二座低緯度發射場，預計明年上半年首次發射火箭，基本可以滿足各種航天器的發射需求。此外火箭射向的範圍大多都是海域，可以有效地避免火箭助推器以及一級殘骸落區危及地面安全

參觀椰子加工廠

《香港01》舉辦「海南航天創科青年交流團」，交流團於12月15日參觀春光椰子加工廠。（蕭輝浩攝）

春光椰子加工廠主要生產椰子風味餅乾、糖果與菠蘿蜜乾等產品，學生參觀期間直擊生產線，了解當地特色產業現況。學生亦參觀工廠內的椰子文化館，了解特色的風俗文化以及椰子的相關知識。

文昌華僑中學交流 學跳傳統盅盤舞

交流團於當日下午前往海南省文昌市華僑中學（海南省一級甲等中學）與學生交流，活動包括校園參觀、體驗非遺文化項目椰雕、學習跳當地傳統舞蹈盅盆舞和集體遊戲。經歷連串活動後，兩地學生迅速建立友誼，離開前互贈小禮物和交換聯絡資料，日後維持聯繫。