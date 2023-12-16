01創科團｜感受文昌歷史氣息　漫遊孔廟騎樓老街　海桂中學交流

為讓青少年加深國家創科和航天事業的認識，《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地中學參加前往海南省交流，並於12月15日直擊長征五號火箭發射。



交流團於16日在文昌漫遊孔廟及騎樓老街、以及參觀南海博物館，認識當地歷史文化。下午前往琼海市海桂中學交流，並於師生一同用膳。



漫遊孔廟、騎樓老街 認識文昌人文歷史

《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，行程第3日（16日）在文昌漫遊孔廟及騎樓老街。（蕭輝浩攝）

交流團於早上先前往文昌孔廟參觀。文昌孔廟被譽為「海南第一廟」，始建於北宋年間，內設孔子得教像一尊、狀元橋、大成殿等，內設孔子學堂傳承傳統文化。及後交流團移步漫遊騎樓老街，觀賞具南洋特色的建築群，感受文昌人文氣息。

參觀南海博物館 認識海上絲綢之路歷史

《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，行程第3日（16日）參觀南海博物館，了解海上絲綢之路和南海人文歷史。（蕭輝浩攝）

南海博物館專門介紹南海人文歷史，重點展品包括西沙華光礁沉船的數萬件珍貴文品，當中包括大量瓷器、工藝品等，讓學生了解海上絲綢之路的歷史，特別是當時的造船、航海技術、以及對外銷售的商品。

瓊海市海桂中學交流 籃球友誼賽跳竹竿舞

《香港01》於12月14日至18日舉辦「海南航天創科青年交流團」，行程第3日（16日）前往瓊海市海桂中學交流。（蕭輝浩攝）

當日下午交流團轉往瓊海市海桂中學與當地學生交流，活動包括兩地學生籃球友誼賽，雙方在微雨下切磋球技享受比賽。另外，在海桂中學亦安排國家非物質文化遺產竹竿舞表演，並邀請香港學生參與，參加師生均十分投入樂在其中。兩地學校代表在活動結束後交換紀念品，而兩地學生而互相贈送禮物。當晚交流團獲海桂中學招待享用晚膳，體驗當地學校膳食。