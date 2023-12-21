分享挫折獲同學贈卡　老師爭相分享求鼓勵　副校長談晉升失敗

大埔浸信會公立學校近年大規模在各級開展生命教育，教學生建立幸福感及正向面對挫敗，不論主題與活動內容，分享心聲是每次的重點環節，老師、學生和家長都打開心窗說出心底話，成為每次最動容及深刻的時刻。



生命教育不止學生受教，參與老師也同樣觸動。副校長吳滿堂表示心態改變下，與學生關係更親近，一次他獲邀分享挫折，他真切的把自己首次爭取升職失敗的故事與心情告訴學生，反獲不少孩子安慰，甚為感動。



生命教育統籌老師王玉梅老師希望藉老師分享失敗的經驗，讓同學明白他們心中的「好叻的人」，其實和他們一樣會遇到挫折與困難，可是努力下去總會克服，她指經過數年的生命教育活動洗禮，令她對如何當老師也有了全新的看法。



身形高大的吳滿堂副校長看來有點嚴肅，惟過去數年生命教育活動中，他每次都與校長蔡碧蕊一起換上不同裝扮參與， 全情投入與學生打成一片。一次吳滿堂獲邀向同學分享一次人生的挫折，他笑言最初也要衝破一些心理關口，最終他分享首次晉升失敗的事，讓現場的老師與同學都大感驚訝。

教學生就算遇挫折失望 最重要調整好心態

他指當時正爭取升任科長，滿有自信能勝任，但結果未如預期，獲知晉升失敗時大感失落，但當下他認為最重要是調節心態，「我和同學分享，有時候你覺得自己準備好，但結果未必會如你預料地發生，這時你可以向別人請教，了解有什麼可以做得更好，到後來我慢慢努力，數年後終於成功了。」

老師爭相分享望收同學心意卡鼓勵

吳滿堂指當時同學聽到他的故事都大感驚訝，沒想過他會把這麼切身的事說出來，「小朋友總以為大人們要做事很容易，但原來我也會遇到失敗，他們會覺得大家都一樣，生出一種共情，更有不少孩子寫心意卡鼓勵及安慰我。」亦因同學的熱情，其後不少本來感害羞的老師也在活動中爭相分享，一同尋求學生的鼓勵。

分享讀書挫折 為呈分試學生打氣

正帶領高小學生迎戰升中呈分試，王玉梅老師也不時看到學生因成績感到挫敗與打擊。她獲邀分享時，也和同學提到自己以往小學升中成功入讀成績不錯的中學，沒料最初適應時成績大跌，崩潰後也只能振作繼續加油，讓同學也深有同感，「老師分享自己經歷，可打破固有師生概念，也讓同學明白，當前困難就算是他們心中『好叻的人』也會遇到，勇敢面對就能解決。」

王玉梅畢業後就加入大埔浸信會公立學校，她慶幸學校十分重視生命教育，讓她對當老師有了不一樣的想法。她表示原本會很自然會將小時候自己接受的一套，放在學生身上，但從生命教育活動中吸收到更多養份，讓她回想到自己經歷過的教學方法的好與不好，到她當上老師，她希望能因應時代轉變，在日常中多想想學生需要什麼，從而找出最適合自己與學生的相處方式。