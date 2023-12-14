認知幸福有支援　正向迎挫敗　生命教育導師：趁小學練好心理韌性

流感高峰期，我們會打流感針加強免疫力，成長要面對現實的挫敗與無力，孩子又能如何「打好個底」？「挫節」創辦人、生命教育老師林秋霞認為，小學階段是最佳時機讓孩子建立「心理韌性」，按其年齡分階段讓他們認識幸福與挫折，「當擁有面對勇氣與正向思維，他們日後遇到困難時就不易被擊垮。」



「訓練孩子心理韌性當然愈年幼時愈好，當他們被挫敗壓下，就有能力回彈不致崩潰，是一種看不見的力量，猶如心理肌肉，練好就可減低傷害。」林秋霞近年在學界舉辦生命教育活動，教孩子正向面對挫折及建立幸福感，當中不少都是在小學舉行，她指，小學正是為孩子建立抗逆力的最佳時機。

人愈大世界愈複雜，相對而言小學生的天地相對簡單，林秋霞強調生命教育不能一蹴而就。小學六年可分三階段為他們培育內部力量，其中小一與小二為第一階段，這時的孩子最信任大人，父母和老師說的話他們都相信，「首先要讓孩子認定自己的身邊是充滿愛的，他們是幸福的，與其向孩子說教，不如讓他們記得家庭與學校永遠支援他們，他們是被愛和幸福的。」

初小先建立幸福感

她形容，這是為孩子建立了一個心靈的保護膜，讓孩子明白外面的世界再多風雨，學校與家庭就是他們最大的後盾，就算將來走到困局，也願向身邊人求助。

到三至四年級，林秋霞指孩子開始處於慢慢成熟，課業亦未至於最忙時，有空間去了解外界與自己，這時要為他們培養好同理心，學會理解、體諒與接納，在關懷別人外亦要學會以同理心善待自己，了解自己的內心，並相信自己也有照亮別人的能力，「有時候不能只放大自己的困難，如能在別人困難時出手幫忙，從而了解到人生在世大家各有困難，自己並不孤單，並在互助中感受快樂，也是另一種得着。」

高小學從挫折走向未來

她續指，「到五、六年班，只能爭取時間對焦挫折和未來去做，希望學生學會『從挫折走向未來』，以挫折體驗去克服恐懼，明白人人都會遇到，並開始學習用不同思維框架、不同方式去解難，裝備他們迎接未來的三大思維，包括成長思維、幸福思維與設計思維，希望他們以後遇上困難，就有經驗點樣應對，不至於慌亂無措。」

林秋霞期望，經過6年各有切入點的三個階段訓練， 潤物細無聲中培育孩子內在看不見的力量，她指生命教育不會如學術課程般能數據化，難以衡功量值，但從孩子的活動後的回饋、他們的自信、遇到挫敗時的態度與眼神，就會看到他們已進化，變得不同了。

林秋霞坦言，生命教育永學不完，但在小學時建立了孩子的幸福感，同時教會他們面對挫折失敗，猶如兩重保護，在日後人生路上，遇事時自己可學着解決，就算不行，還有父母與老師在後方支援，永不會自覺陷入孤單無助的境地。