東華甲寅年辦家長工作坊　教溝通及了解子女　社工：家是愛的地方

學童壓力引起社會各界關注，不少家長都希望聆聽到子女的心聲，避免悲劇發生。上水東華三院甲寅年總理中學家長教師會於上周五（8日）舉行工作坊，由社工黃鎮昌（Marco Sir）主持，從代入現今青年人的處境為起點，分享家長與子女的相處及溝通方法，幫助家長了解子女。他又強調家是愛的地方，父母不應時刻催谷子女成績。



工作坊的重點之一是設有分組環節，由學生擔任主角，向一眾家長分享自己的成長故事及困擾。家長聆聽過與子女年齡及背景相近的年青人心聲後，可以表達自己的感受，亦可以發問了解青年人的想法，解答自己的疑惑。有媽媽及女兒於參加工作坊後成功打破心理障礙，女兒成功說出心底話，流下獲得媽媽支持及理解的眼淚。



分組與年青人對話 解答家長對子女心底疑問

東華三院甲寅年總理中學家長教師會於上周五（8日）舉行工作坊，與家長分享如何與年青人的相處及溝通。圖左為社工黃鎮昌；圖右為該校邱春燕校長。（夏家朗攝）

分組環節由導師帶領，先由學生分享其成長困境、學習壓力及家庭關係等，說出對長輩的心底話，讓一眾家長以聆聽者的身份了解時下青年人的焦慮。家長之後可以與學生對話，由學生解答他們對自己子女的各種不解，雙方無所不談亦沒有保留。由於家長與分享的學生並非父母子女關係，溝通會更為理性及坦誠，能夠避免一時意氣而引爆情緒。環節尾聲，家長會將感受寫在心意卡，再交給子女。

對話期間，不少家長都坦白自己對子女的擔憂，例如一直找不到方法讓兒子放下手機到餐桌吃飯，背後沒有明言的原因是擔心兒子晚了吃飯會影響健康。另外更有家長聽畢學生的分享後，更是因為心悒而流下眼淚。

中五女生說出心底話 理想獲媽媽支持感動流淚

家長黃梅的女兒鄭樂儀於該校就讀中五，她於參加工作坊後明白與子女相處必須有愛，讓子女可以勇敢地表達想法，「我都同個囡講，你有咩嘢事都要勇敢同阿媽講，媽媽都會幫你，媽媽同你係同一陣線嘅」。她說子女找到目標比成績更重要，「今晚有個環節係寫一句說話，咁我嗰句說話就係寫咗『囡，你做返你自己就得啦』，頭先佢睇完之後都感動到流眼淚」。

家長黃梅（中）及女兒鄭樂儀（右）。（夏家朗攝）

媽媽的這句說話再次觸動鄭同學的內心，她哽咽地說該句說話讓她明白，「我背後係有人支持嘅，無論我鍾意做咩」，即使之後失敗了亦不是問題。她提到自己曾經有一段時間不敢向媽媽透露太多自己的想法，「因為我覺得佢唔明白我」，但活動使她知道原來媽媽會一直支持她，讓她的人生路走得更順利。

黃梅慨嘆女兒即將面對公開試，雖然她一向成績不俗，但看得出女兒情緒低落感到壓力，所以更希望女兒可以做回自己，「佢之前有擔心，媽媽會唔會想我做律師或者做醫生？搵到好多錢嘅職業？但佢嘅興趣又唔係呢啲，佢係鍾意地理、環境，佢又擔心如果唔係選擇呢啲，媽媽會唔會唔鍾意呢？會唔會覺得唔夠出色呢？我就同佢講，其實唔會，做你自己就得，你鍾意咩就做咩」。

課業沒完沒了累積抑鬱情緒 父母勿時刻追逐成績

工作坊由社工黃鎮昌主持，他指現時學生面對沒完沒了的課業，難免累積抑鬱情緒。（夏家朗攝）

近月學生壓力爆煲，黃鎮昌直指「放假同返學，於我哋而家嘅小朋友而言，根本就係無唔同。諗諗，你可唔可以一日工作24小時？放工之後你老闆繼續要你做嘢，跟住放假星期六日仲要你繼續做嘢？」。他形容現時學生的學習基本上是無止境、沒完沒了，「抑鬱就係咁累積出嚟」。

他又引用德蘭修女的名言，說真正的貧窮是不被需要、不被愛、不被關心，所以現在的中學生「好窮」，「就係呢個窮，所以學生咁低氣壓」。「我想送各位爸爸媽媽一句說話，『考試制度，政府話事；功課，老師話事；爸爸媽媽，放假你話事』」，寄語父母為子女營造休息空間，有足夠的休息才能夠走得更遠。

黃鎮昌以自己的成長經歷為例，說父母教育程度不高，以農民方式育兒，自己身為家中幼子，以罵的方式教育，成長充滿比較、不被信任、不受肯定。選擇職業時，黃鎮昌計劃從事社會服務，爸爸卻指已經安排他到藥房工作，表示拒絕就被爸爸「鬧咗4個鐘」。

他解釋，不少家長因為長時間教育子女而消磨耐性，漸以責罵甚至出手打的方式處理，「原來佢（家長）想鬧到我（子女）醒覺，但愈鬧愈失效」。他直言，所有人都可以成為父母，但並非所有人都會是好的父母，寄語「孩子成長需要父母，父母成長都需要孩子」，同時提醒父母「對你嚟講，孩子只係一部份，但係對孩子，你係佢世界嘅全部」，要多從孩子的角度出發。

分組環節完結後，家長及學生們回到禮堂分享感受，並由社工黃鎮昌及邱春燕校長主持。（夏家朗攝）

催谷是掘頭路 家長須理解人生總有起跌

時移世易，黃鎮昌指現時不少家長都有一定學歷，以至是成績優秀的專業人士，變相「唔畀仔女（讀書）唔得」，不理解做人不會一直順利，有起起跌跌才是常態，令子女深感壓力，強調父母要關注的不是子女起跑線位置，而是幫助子女找到跑步的動機。

除此之外，他直指不少家長擁有「怕輸蝕」的心態，不斷操練催谷，形成惡性循環。黃鎮昌以吹氣球比喻催谷子女，「（氣球）不斷谷最後一定爆，係物理現象」，說子女都是人，情緒累積太多承受不住就會爆發，「係咁谷你係咪想仔女返唔到轉頭？」。他說怕輸蝕是一種恐懼，只會將事情帶去掘頭路，家長應該祝福子女想走的路，為他打氣減壓。