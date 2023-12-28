年少獨白｜四青年剖白成長困惑　願同路人走出迷惘繼續書寫生命

有調查指，學童快樂指數是近六年新低。三年疫情過去，復常成為目標，人人落力追趕，中途始發現，有人身心未能同行，特別是年輕學子，面對學業、家庭、朋輩關係等問題拉扯，困惑與憂愁無處安放多時，大人欲伸出援手，也未能捉緊每對手。《香港01》訪問四位年輕人，他們訴說各人之困，如何解開心結，願身邊人如何助己。



中四學生Ceci，曾掙扎成為一個高材生，過程力不從心，經歷情緒起伏。（夏家朗攝）

中四學生Ceci（化名）過去追逐成為理想的自己，為求當一個有領導才能、全級考首三甲的學生，於校內外堅負不同職務，同時要兼顧學業成績，過程疲於奔命，力不從心，情緒起伏不定如「過山車」。她向社工求助後，慢慢疏理思緒，學懂面對自己，嘗試解放天性，尋回一個真實的自己。

Jack的三年高中生涯於疫情渡過，日復日的網課，老師的頻繁流轉，人際間的疏離感，令他一度迷失方向。（夏家朗攝）

17歲的Jack（化名）是大學一年級生，高中生涯疫情中渡過，日復日在家網課，學習效能大不如前，成績一落千丈，漫無目的抗疫生活，令身心受到抑壓。他憂心學業的倒退，也不解求學求甚麼，有感無人能助，老師頻繁流轉，朋友未能相見，家人隱藏各自問題，心事無處傾訴，情緒徘徊於抑鬱與躁狂之間。他後來主動約見社工，透過傾談重新檢視壓力來源，也學懂調節與現實的距離，聚焦自己的能力，量力作出改變，寄語同路人毋須輕視自己的生命。

經歷文憑試的挑戰後，Mark最大體會是期間有家企人陪伴，家人是最強後盾。（夏家朗攝）

大學社工三年級學生Mark，中六準備大學選科時才驚覺成績難以升學，對前途感到擔憂，遂急起直追發奮苦讀盼能升讀心儀學科。不過在備戰DSE期間一度壓力爆煲，情緒瀕臨崩潰邊緣，幸得家人及時一句說話、一個擁抱，令他發現原來自己的表現已超乎家人預期，得以重整情緒應付文憑試，最終成功升讀大專課程，未來希望成為社工，陪伴面對困難的人走過最辛苦的一段路。

在老師鼓勵下，Yoyo透過參加不同課外活動，認識到學校以外的世界。（夏家朗攝）

大學生Yoyo自言中學成績不算出眾，高中選科時對前途感到迷惘，擔心選錯科影響未來升學就業。在學校老師的鼓勵下，她嘗試透過參加各類型課外活動和比賽發掘興趣，從而發現學校以外原來世界很大有好多可能性，讀書亦不是唯一的出路，最重要是放鬆心情盡力面對眼前挑戰。