回到母校任職　保良局陳南昌夫人小學新校長：做大師姐陪學生成長

能夠以專長貢獻自己深愛的地方，對不少人而言都是一生的夢想。保良局陳南昌夫人小學於今個學年（2023/24）迎來舊生校長陳雪荺，她除了曾於中學任教8年，過去22年均任教直資小學，期間一直希望回到母校，服務更多基層學生，所以早前留意到母校招聘校長就立即申請職位，最終得償所願，「我自己覺得更加有意義同意思，仲有作為大師姐嘅身份去照顧師弟師妹」。



保良局陳南昌夫人小學陳雪荺校長是該校畢業生，回到舊校任教是因為學校深厚的關受文化。（盧勁揚攝）

受關愛特色吸引回到母校 舊生身份助破冰

保良局陳南昌夫人小學創校時並非位於新蒲崗現址，而是位於彩雲邨與一間特殊學校共用火柴盒校舍。學校當時的規模亦比現時小得多，陳雪荺校長說自己還是小學生時，當時全校只開12班，後來慢慢發展至現時的21班，而吸引她回到母校的是讀書時期與老師的暖心故事。原來陳校長讀書一直名列前芧，但某次中文背默時不小心背少了一段，因為不合格而「喊到豬頭」，不過老師安慰她一刻的表現不代表永遠，令她鼓起勇起繼續努力向前。

陳校長於去年開學日向各位學生家長介紹自己的舊生身份後，「好多舊生嘅爸爸媽媽就走過嚟，話『其實我都係舊生』，所以感覺係好唔一樣」，加上校友會成員不時都會回校提供各種支援，「呢啲都係呢間學校我覺得好值得我返嚟同我自己好有感覺嘅地方」。她亦說自己作為空降校長，舊生身份有助與學生及家長打開話匣子。

保良局陳南昌夫人小學陳雪荺校長表示，學校活動多元化，學生們於不少範疇均累積不少獎項。（盧勁揚攝）

家訪助了解學生家庭背景 提供合適支援

學校的關愛特色更體現於至今仍有家訪，只要家長同意而且學校認為有需要，學校老師就會安排。陳校長說當年的校長及班主任都有家訪過她的家，「唔只睇我嘅學業成績表現，其實最想了解我嘅家庭背景、屋企點樣去支持之類」。

她解釋透過家訪可以明白學生在校內的一些習慣或舉動，以至是其家庭背景，例如學生是單親或雙職家庭，家中不時都沒有成人的話，學校就可以提供不同支援，以至是幫助學生發揮才華，「好多家長都（對家訪）好開心，我哋願意同佢哋有好親密嘅溝通」。

學校資源主要用於各種活動 學生可以經濟價錢參加交流

現實中資源有限，學校如何有效運用並栽培學生十分關鍵。陳校長說學校門面撲實，亦沒有太多漂亮的硬件，因為學校主要投放資源在學生活動方面，學生選擇多達約60項，「我哋學校嘅課外活動、校隊訓練大部份都係唔收錢」，「興趣班都會收錢，但都係收200蚊一年，一年20堂」，而且教練質素水平不低。

「我哋好希望小朋友唔會因為無資源而令佢哋錯過一啲學習機會或經驗」，她指學校會盡力為學生從不同渠道爭取資源，由派月餅及鞋到律師主持基本法律知識講座，「呢個都係我作為校長嘅責任，盡量去搵一啲唔同嘅社區資源」。

她又提到學校已經恢復交流活動，例如11月就安排了一批小五學生前往大灣區其他城市交流，「我哋利用咗教育局嘅課程，係好低廉嘅價錢，甚至乎如果佢哋有需要係唔使錢嘅，我哋過往嘅校董校監都好好，好願意畀錢出嚟資助我哋嘅小朋友，等佢哋能夠免費或者用一啲比較低廉嘅價錢都能力去到」。她又舉例，學生於12月出發到上海參加STEAM比賽，只需要負擔約2000元團費。