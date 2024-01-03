大埔田家炳小學分拆常識科8年　專科專教高小生能多做實驗學科學

小學常識科將於2025/26學年起分拆為人文科和科學科，首階段先在小一及小四推行。大埔保良局田家炳小學8年前已開始將高年級常識科分拆為「社會和人文」及「科學與科技」兩科，校長陳詠賢表示，分拆最大好處可專科專教，有助學校更好調配教師資源，提升學與教的效能。學校更加強科學實驗元素，讓學生有更多機會在課堂上做實驗，培養科學探究精神。



保良局田家炳小學2016年起將常識科分拆為「社會和人文」及「科學與科技」兩科。（郭曉晴攝）

位於大埔的津貼學校保良局田家炳小學早於2016/2017學年起，已將高年級常識科按比例3：2分拆為「社會和人文」及「科學與科技」兩科。陳校長表示，早年學校率先試行分拆，校方根據教育局課程指引，重新規劃課程內容，推行至今。她指出，比對過現時課程框架與教育局新指引，估計有九成相似，相信可順利適應新安排。

分拆下田家炳小學特別加強科學實驗的元素，現時每星期一節連堂進行「科學與科技」，與以往常識科相比，學生有更多機會利用課堂時間做實驗，鼓勵學生動手做、動手學，鞏固知識。考核安排方面，則分為兩份卷，其中科學課亦涵蓋實驗分析題，緊扣課堂所學。

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副校長李偉逑表示，回顧當年最困難之處是尋找適合學生的實驗教材，由於坊間較少專為小學生而設的科學實驗教材，很多時候要訂購日本教材，或靠教師們人手自製。他表示，根據過往經驗，分科首年至兩年適應期定會遇到不少困難，要不時根據學生表現和成效調節，但相信未來教育局會提供適合指引和資源助本港學校過渡。

陳校長補充，學校近年推行常識科分拆獲家長和教師支持，目前本地大學較少主修科學的教育文憑課程，以致較少科學或科技主修的老師，非專科老師教科學或會感吃力，故分拆後安排專科專教，對學生和教師均是最好。她又指，認為現行的課時安排理想，能配合學生的興趣和需要，並貼合現時STEAM教育趨勢。

校長陳詠賢（右二）、副校長李偉逑（右一）及主任邱智蜂（左一）均表示專科專教為學生帶來最大益處。（郭曉晴攝）

五年級學生張杺煒覺得科學課很有趣，課後自己會上網或圖書館進一步搜尋相關資料，曾進行過濾污水、切割花朵等實驗，都使她記憶猶新。六年級生李俊鑌則表示，有機會在科學課做實驗，即使自己原本對科學科目興趣不大，親手做也有助學習背後理論，投入課堂中。喜歡科學實驗的六年級生崔淽涵亦補充，分拆後她也能適應考試模式，清晰地溫習兩個不同範疇的科目。