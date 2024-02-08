《香港01》辦網絡創作日營　記者講解影片拍攝剪輯　學生即日實戰

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，因應拍攝短片的媒體新趨勢，《香港01》早前為佛教何南金中學舉辦「網絡創作日營」工作坊，學生在練習中學習拍攝技巧及相關的資訊與媒體素養，然後分組自行構思影片題目，並由講者提出建議，令到他們更快掌握拍片流程。



工作坊會向學生講解及分享拍攝網絡影片的流程，讓學生可以掌握現時媒體新趨勢。（羅國輝 攝）

工作坊先由《香港01》「科技玩物」高級記者蔡浩騰（Aaron Choi）為各位學生介紹網絡影片的種類，以及拍攝網絡影片時所需的工具及技巧。他亦以拍攝網絡影片的製作流程為切入點，向學生講解如何構思主題、撰寫大綱、實地開拍、配音及剪輯後製等。

另外，學生亦會從工作坊學到不同與資訊與媒體素養相關的技巧，例如拍攝內容應具備正面價值觀、報導時要先核查資訊真偽、確保內容可以呈現事件全貌等，成為一個負責任的影片製作人。

完成有關網絡影片的講解之後，工作坊就會進入分組實戰環節，分別負責拍攝不同題材的影片，包括產品開箱、學校介紹或教學影片，長度約為2至3分鐘。該部份由《香港01》視頻質製作人王朝韜（Oscar Wong）主持，教導拍攝網絡影片時的實際工作流程、拍攝設計、組員分工、剪接方法等。

學生拍攝短片期間，《香港01》會提供所需器材，包括攝錄機、收音咪、腳架、反光板、補光燈等，讓作品可以達到專業級數，同時可以體會記者及攝製團隊的工作日常。工作坊完結之前，學生亦會分享拍攝成果，以互相學習，促進交流心得。

學生需要拍攝影片，分組體驗拍攝影片例如手機產品或掛頸冷熱器開箱、學校介紹，以及手機設定教學。（羅國輝攝）

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目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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