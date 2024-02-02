《香港01》辦網絡創作日營　導演教拍攝剪片　提升影像說故事能力

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，而近年不少學生都有意投身網絡影片界成為KOL。《香港01》早前為新界喇沙中學舉辦「網絡創作日營」工作坊，學生除了掌握拍片技巧之外，更能體驗剪輯影片過程，即日完成整個拍攝流程並分享學習成果，從中提升利用影像來說故事的能力。



工作坊會向學生講解及分享拍攝網絡影片的流程，讓學生可以掌握現時媒體新趨勢。（林靄儀攝）

工作坊由《香港01》「科技玩物」高級記者蔡浩騰（Aaron Choi）為各位學生介紹網絡影片的相關知識及技巧後，就會進入由《香港01》視頻製作人王朝韜（Oscar Wong）及李敏聰（Mark Li）主持的分組實戰環節，教導拍攝網絡影片時的實際工作流程、拍攝設計、組員分工、剪接方法等。

他提到網絡影片的拍攝可以分為前中後期，其中涉及不同工序，一條網絡影片得以成功面世需要多個崗位緊密配合。參與工作坊的學生會學到一系列的拍攝技巧，例如調整攝影機參數（如光圈、快門、感光度（ISO））、運用光線及打燈、畫面構圖、運鏡、收音等等，亦會學習多種後製所需的技能，包括使用剪接軟件、為畫面調色、插入音效、加入字幕等。

不同組別的學生會分別負責拍攝1條長約2至3分鐘，以產品開箱、學校介紹或科技教學為主題的網絡影片，從中體會記者及攝製團隊的工作日常。學生於拍攝短片期間，《香港01》會提供所需器材，包括攝錄機、收音咪、腳架、反光板、補光燈等，讓作品可以達到專業級數。工作坊完結之前，學生亦會分享拍攝成果，以互相學習，促進交流心得。

工作坊會向學生講解如何使用各種拍攝器材。（林靄儀攝）

+ 4

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747