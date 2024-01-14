學童精神健康｜林正財稱正研六層機制　倡校內每日一小時運動

學童輕生、精神健康問題在近期引起關注，精神健康委員會新任主席林正財今日（14日）在電視台節目稱，政府正研究六層機制，分別為現行的三層應急機制作出預防，以及三層的轉介機制，處理學童精神健康問題。林正財又提出建議，跟進世衞指引，在學校推行每天一小時運動時間，建立快樂校園環境。



▼2023年12月27日 精神健康支援熱線18111啟用▼



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林正財：預防、轉介各有三層應急機制

對於學童輕生、精神健康問題，精神健康委員會新任主席林正財在無線新聞台節目《講清講楚》稱，最近再跟學界溝通，初步覺得情況似乎回穩。對於現時的三層應急機制至月底會結束後應否再延長，他認為，無論如何都要優化整個支援機制。

林正財表示，不論日後是否仍稱為三層機制，概念都是正確，預防有三層，然後辨識有需要學童，以及轉介又有三層，「我們怎樣結合這兩方面的三層機制，我現在都知道，不同局及署都在尋求不同方法。」他續指，最後緊急情況下，普羅大眾有18111熱線可求助，校長都需要有熱線求助，委員會亦會檢討熱線是否應該恆常化。

精神健康委員會新任主席林正財今日（14日）在電視台節目稱，政府正研究六層機制，處理學童精神健康問題（資料圖片／歐嘉樂攝）

建立快樂校園 同時在功課量入手

他認為最重要為預防措施，包括建立快樂校園環境、培訓老師、甚至學生，如何處理情緒出問題的人，亦建議學童每天有一小時運動時間，又認為現時的課時，仍有空間安排。

他舉例，世界衞生組織及衞生署有一個頗清晰指引，如每個學童每天有一小時中度或強度運動時間，他認為在學校環境中應該強力推行。他續指，如果純粹按教育局指引，其實是有空間，問題在於確實有個別學校，為追趕成績，於是壓縮時間，「所以我們怎樣能夠鼓勵、誘因，甚至監管他們。」

林正財亦認同，要在功課量入手，但認為影響精神健康的因素非單一，不能將責任歸咎一方。