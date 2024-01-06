學童精神健康｜三層機制實施首月35個案需校外支援　轉介社署跟進

衞生署早前公布學童周年健康檢查服務結果，過去12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率，分別為2.8%及1.3%，津貼中學議會建議政府考慮延長為期兩個月的政府「三層應急機制」。



當局回覆指，應急機制實施首月、即上月1日至31日期間，醫管局精神科透過機制共接獲30宗校長轉介個案及37宗校長電話查詢。至於機制中第二層機制，即跨部門、跨專業及跨界別「校外支援」網絡，當局回覆稱截至本月2日，教育局接獲35宗需要「校外支援」學校求助個案，並已轉介相關學生予社會福利署的「校外支援網絡隊伍」跟進。



政府為協助學校及早識別有較高自殺風險的學生，以盡快提供適切支援而設立的跨部門「三層應急機制」。（資料圖片）

政府為協助學校及早識別有較高自殺風險學生，以盡快提供適切支援而設立跨部門「三層應急機制」，第三層機制是由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局精神科服務。

醫管局精神科透過機制接30宗校長轉介個案及37宗查詢

當局指，自上月1日起，醫管局已為校長專設一條電話諮詢熱線，並經教育局知會學校相關熱線已正式運作，校方可經熱線向醫管局諮詢，而醫管局會因應個案情況，向學校提供專業意見。在接獲轉介後，醫管局會進行分流及甄別，若情況屬緊急，會優先處理個案。於上月1日至31日期間，醫管局精神科透過「三層應急機制」共接獲30宗校長轉介個案及37宗校長電話查詢。

會否延長機制及擴展到小學？政府：適時檢視有關安排

至於第二層機制是以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式組織「校外支援」網絡，為學校增強「外援」。當局指至本月2 日，教育局接獲35宗需要「校外支援」的學校求助個案，並已轉介相關學生予社會福利署的「校外支援網絡隊伍」跟進。政府會密切留意機制的運作情況，亦會繼續與業界保持密切溝通，適時檢視有關安排。