NGO聯同院校商界打造中學生雲計算課程　表現優異可到大企業實習

掌握科技等如掌握未來，慈善機構SEED Foundation因應各行各業邁向數碼轉型，近年伙拍阿里雲與HKU SPACE度身打造適合中學生、涉及雲計算及用戶體驗（UX）設計的認證課程，為香港未來培育人才，現為32間中學約700名學生提供專業課程，表現優異者可獲到阿里雲、港鐵或屈臣氏等企業實習一個月的寶貴機會，為他們日後入行打好基礎。



新丁入職場需時適應，學生最初連買衫返工和同事食飯都驚青，企業則對他們表現感驚喜，大讚同學們處事成熟有熱誠，正是業內需要的新血。



「香港學生的數碼教育中三後大幅減少，現實是全球都走向數碼化，我們希望課程可助中學生補回這斷層。」SEED Foundation行政總裁羅君本表示，雲計算課程兩年前推出，最初有5間學校參加，去年初再推用戶體驗及用戶介面設計課程(UX/UI)，現時兩課程已增至32間學校參與，涉及學生約700人。

SEED Foundation聯同阿里雲推出適合中學生的雲計算課程，在多間中學培育科技人才。圖左起：SEED Foundation行政總裁羅君本、高雷中學副校長陳永德，阿里雲智能國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星。

羅君本表示，參與同學生需學習共90小時課程，由業內人士到校教授，所教內容聯同阿里雲與HKU SPACE合作打造，由淺入深亦貼近現時職場需要，完成後同學可獲資歷架構第3 級，如同學有意繼續學習雲計算課程，可於阿里雲培訓平台進修及考取業界認可的資格。

SEED Foundation因應各行各業邁向數碼轉型，近年伙拍阿里雲與HKU SPACE度身打造適合中學生、涉及雲計算及用戶體驗（UX）設計的認證課程，為香港未來培育人才，現為32間中學約700名學生提供專業課程。

羅君本表示，高中是學生關鍵時期，課程讓同學學會基礎知識與技術外，約一成表現良好的同學亦可到企業實習一個月體驗職場實況，這有助他們探求未來發展路向；現時參與提供實習機會的商界伙伴，包括屈臣氏集團、一田百貨、港鐵公司、HKT、博智感知交互研究中心及康業服務等，亦有同學到阿里雲實習。

羅君本表示，高中是學生關鍵時期，課程讓同學學會基礎知識與技術外，約一成表現良好的同學亦可到企業實習一個月體驗職場實況，這有助他們探求未來發展路向。

他指同學們需「過五關斬六將」爭取實習位置，為助同學面試，SEED Foundation會提供面試及溝通技巧、與人相處等工作坊，最初游說企業接受中學生實習對方或有所憂慮，幸最終所有同學順利完成實習，企業亦反應正面，大讚同學對工作投入並處事成熟，實習同學則認為有助加強溝通能力、小組協作能力等。

首批參與雲計算課程的高雷中學，部分同學完成實習，副校長陳永德笑言，走入職場對同學帶來不少衝擊，「有人擔心無西裝，問我可否穿校服上班，又有同學指從未與家人以外的大人吃飯，請教返工後如何與同事午餐……去實習的同學有不少趣事，老師都會盡力協助，甚至帶他們去買衫剪頭髮及分享與大人相處的技巧等。」他指實習後同學都明顯變得成熟，更有自信及目標，思考時更全面，亦增加了將來加入科技相關行業的決心。

到阿里雲實習的同學表現令人驚喜，處事成熟，很快就與同事打成一片。

阿里雲去年暑假有兩位中學生實習生，集團智能國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星大讚學生表現令人喜出望外，工作過程中認真負責，與同事亦相處融洽。

劉彬星指以前人才培訓或更著眼在大學生，但現今中學生已具有掌握科技的能力，如能及早培養高中同學，可激發他們升學及未來投身的興趣，亦為香港未來培育人才。

劉彬星指香港要發展成為國際的科技中心，關鍵是人才，尤其科技變化迅速，以前人才培訓或更著眼在大學生，但現今中學生已具有掌握科技的能力，如能及早培養高中同學，讓他們多接觸了解，可激發他們升學及未來投身的興趣，亦為香港未來培育人才。他指接觸過不少香港年輕人，認為他們醒目，能舉一反三，有國際視野，亦具備自學和解難能力，都是科技業需要人才的特質。

SEED Foundation為非牟利性質，羅君本坦言期望更多機構認可其課程，會參考並擴大規模，讓更多中學生受惠，他亦會持續與政府當局溝通。課程推出至今逾兩年，他期望稍停步伐，維持學生人數至約千人，並按同學的學習情況檢視課程內容作出更新，以更迎合學生與職場的需要。