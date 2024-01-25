校園天地｜伯特利中學　元宇宙見多元文化

透過元宇宙跨越國界的遊戲及社交平台，讓同學有機會與來自不同國家和種族的人互動，同時透過來自世界各地的創作者的藝術作品及遊戲作品，深入了解他國文化歷史、價值觀和傳統藝術。這種跨文化交流的體驗對學生的成長來說非常重要。 （內容由伯特利中學提供）



早前伯特利中學邀請教學機構為學生舉辦了「VoxEdit 角色設計工作坊」，希望透過設計及製作不同民族的虛擬化身，讓同學從衣著、外型了解到他國文化與歷史。

從衣著認識一個民族

伯特利中學是一間擁有多元文化的學校，有著不少非華裔學生就讀。在課程中，同學透過平日觀察及資料搜集，將不同民族的傳統造型重現於元宇宙的世界。

在設計角色的過程中，同學們需要仔細觀察和研究不同國家的傳統服飾、飾物和髮型。他們需要了解這些元素在該民族文化中的象徵和意義，並將這些細節準確地融入他們的創作中。

設計和製作的過程不僅能夠加深同學對其他國家文化傳統的印象，還能夠提升他們的創造力和設計思維。透過這種跨文化的體驗，同學們能夠培養出開放的思維，並學會尊重和欣賞不同文化之間的差異。

伯特利中學舉辦元宇宙「VoxEdit 角色設計工作坊」，希望透過設計及製作不同民族的虛擬化身，讓同學從衣著、外型了解到他國文化與歷史。圖為伯特利中學學生創客活動負責老師黃浩斌（圖左）與同學合照。（相片由伯特利中學提供）

透過元宇宙平台中，伯特利中學的同學們通過設計和製作不同民族的虛擬化身，進一步認識其他國家的文化，培養同學們的全球意識和跨文化能力。

（內容由伯特利中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747