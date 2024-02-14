校園天地｜基督教培恩小學　玉兔回宮辭舊歲　迎龍舞動賀新春

春回大地會佳節，又到了一年一度的新春佳節。基督教培恩小學（下文稱為培恩）中文科與價值觀教育組、閱讀學習組和視藝科合辦了「迎龍舞動賀新春」中華文化日。活動當天，不少師生都精心打扮，穿起傳統的中國賀年服飾回校，經過培恩老師們的悉心佈置，農曆新年的裝飾佈滿整個校舍，令新年氣氛更加濃厚。這次，中國語文科更聯同價值觀教育組和閱讀學習組設計了一系列的活動，希望在提高學生對中華文化認識的同時，幫助其樹立正確的價值觀。開幕禮感恩前校董麥漢楷先生、陳偉道校董、浸信會華恩幼稚園袁校長和香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園李校長應邀擔任主禮嘉賓，學生在典禮中載歌載舞，既有中國舞表演，也有賀年歌曲獻唱，舊生懂得飲水思源，重臨校園演奏古箏，感動人心。隨著學生的精彩表演，「中華文化日」正式揭開序幕。（內容由基督教培恩小學提供）



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認識傳統習俗 樹立正確價值觀

開幕禮後，學生在老師的帶領下閱讀關於農曆新年的故事繪本，從中認識新年傳統習俗、賀年活動和賀年食品等，並透過和同學討論，認識故事所傳達的價值觀，推動全校的價值觀教育。配合故事內容，學生們還製作了一系列精美的新年飾品，例如：設計創意揮春，認識揮春上的祝福語所代表的意思；製作盆菜食物，認識盆菜裏食物的寓意；製作賀年掛飾，透過剪、摺的方式製作出的具藝術特色的紙藝作品等，希望學生能更深入地了解這個傳統節日。

學習傳統工藝 傳承中華文化

對於中國傳統的手工藝來說，每一件都是中華文化的瑰寶，這些手工藝都值得我們傳承和保護。今年的「中華文化日」，培恩一如既往地開設了豐富的手工藝攤位，每個攤位都呈現了不同的中國古文化特色，包括彩虹書法、麵粉公仔、陀羅製作和賀年剪紙等，彷彿真的回到了古時的市集。學生在製作的過程中能認識手工藝的歷史和製作技巧，大家的作品都非常精美！

參與古代運動 體驗中華國粹

中華文化源遠流長，博大精深，除了講求手工技巧的民間工藝，更少不了講求體育精神的古代運動。除了傳統的蹴鞠、投壺外，今年還新增了滾鐵環這一項目，這是一項傳統兒童運動項目，講求肢體協調，學生可從中體驗這項具挑戰性的活動，並培養其團結、堅毅的良好品格。

培恩希望透過「中華文化日」，讓學生從活動中學習書本以外的知識，體驗中華文化傳統之美。這次的「迎龍舞動賀新歲」中華文化日圓滿結束，培恩全體師生在此祝願大家龍年吉祥!身體健康!萬事勝意!

（內容由基督教培恩小學提供）

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