校園天地｜聖公會聖多馬小學　「光‧譜未來」齊賀百周年校慶

聖公會聖多馬小學於一月六日舉行百周年校慶揭幕活動「100周年校慶嘉年華」，當日逾二千名多馬學生、教職員、校友、家人及區內居民等友好齊集聖公會聖多馬小學參加校慶嘉年華。開幕典禮上，主禮嘉賓為中國香港跳繩代表隊運動員及教練楊子龍校友，一眾嘉賓更觀賞舞獅表演為多馬百周年校慶嘉年華揭開序幕。（內容由聖公會聖多馬小學提供）



+ 4

100周年校慶以「光．譜未來」展現「感恩、傳承、卓越、創新」。四大校慶主題貫穿整年校慶活動，而校慶嘉年華活動更是精彩豐富，有多馬學生、家長及校友表演之花車巡禮、全校藝術創作展覽、STEAM及中華文化攤位遊戲、學生才藝表演等，一同分享聖多馬小學建校百周年的喜悅。

校慶嘉年華吸引歷年不少校友、前任校長及教職員工、學生家長及社區人士參與。嘉年華更由學校舞龍隊以「龍飛鳳舞」揭開序幕，重頭戲是由學生構思及參與製作具獨特創意的花車，花車巡禮以三大主題設計，包括：

—「光」代表「感恩」-包括基督耀多馬、中華文化（龍騰飛躍）、正向同行及100週年校慶慶典

—「譜」代表「傳承」-包括校友情、家校齊心及好鄰舍關顧社區

—「未來」代表「卓越、創新」-包括體藝展才華、多馬創新展未來及STEAM科技元宇宙

花車巡禮在校園內進行，每架花車都展現出多馬特色及意念，並有鮮豔多彩具創意的平面及立體藝術設計、歷年學校相片、各種燈光及電子佈置等，為嘉年華增添繽紛色彩。全校師生齊唱100周年校慶主題曲「光‧譜未來」，參與的一至六年級學生、家長及校友更配合花車巡禮主題齊唱齊跳，同學更表演中國武術、基督小精兵獻詩、Hiphop舞蹈、管樂團及運動隊伍技術表演等，表演生熱情地向觀眾招手，展現了聖多馬小學這大家庭的幸福感、凝聚力和自豪感。

嘉年華另設以互動及電子形式進行的攤位遊戲，當中包括以學校歷史、聖多馬堂及宗教教育、聖多馬堂幼稚園、兩文三語、中醫葯、STEAM教育、彩繪藝術、圖書、體藝小舞台、童軍服務、校友、家長美食攤位等主題的遊戲和活動。來賓通過遊戲及活動贏得獎品，同時體驗校園充滿活力、創新及卓越的一面，展現聖多馬小學對校友、教職員工和社區的重要性和影響力。

100周年校慶嘉年華能成功舉行，凝聚整個學校的力量和支持。這次嘉年華不僅讓校友、教職員、社區人士等參與者共同度過了一個愉快的時光，更讓不同的校友重聚及懷緬兒時在聖多馬的生活，也展示了百年來聖多馬小學提供卓越的教育環境和學術資源，培養學生們成為具有領導能力和創新思維的全面發展的人才，實踐校訓「非以役人 乃役於人」的精神。學校對所有聖多馬小學的友好及參與者的熱情參與和支持表示衷心的感謝，更感恩優秀的教學團隊、豐富的課程設置和多元的學習機會獲大眾認同。期待未來有更精彩、更卓越及更多創新的校園活動與各人分享。

（內容由聖公會聖多馬小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747