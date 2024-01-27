警港島總區辦校園危機處理工作坊　設模擬演習展示談判技巧化解

警務處港島總區周五（26日）舉辦 「校園危機處理工作坊」，邀請專家及警察談判組人員，與逾百位來自大學、中學及小學的校長、教職員、社工和大專生，就如何及早識別和支援有高風險的學生進行研討及危機演習。警察談判組安排模擬校園危機演習，讓與會者以第一身角度，親身實踐講座要點，嘗試運用談判技巧去化解危機。



港島總區指揮官郭嘉銓致歡迎詞時表示，年輕人是社會的未來，要促進學生的精神健康發展，需要學校、老師、家長、相關部門以及學生本人的共同努力。他希望與會者能夠從工作坊有所得着，並繼續以生命影響生命，推廣健康校園。

是次活動邀請了教育局首席教育主任（港島）簡凱恩、教育心理學家陳惠敏、醫務衞生局精神健康諮詢委員會熊思方教授，香港學校訓輔人員協會會長林智勇及副會長胡世文出席。在講座環節，眾講者從不同角度分析學童自殺問題，強調精神健康的重要性，並鼓勵教職員與學生建立深度溝通和聯繫。

警察談判組主管廖珈奇分享了校園危機處理的實務要點，強調團隊合作的重要性。警察談判組安排模擬校園危機演習，讓與會者以第一身角度，親身實踐講座要點，嘗試運用談判技巧去化解危機。

有活動參加者表示，參加今次工作獲益良多，打破他們過往對校園危機處理的迷思，亦有助加強他們與受情緒困擾學生溝通的能力和信心。