警港島總區辦校園危機處理工作坊　設模擬演習展示談判技巧化解

撰文：江麗盈
出版：更新：

警務處港島總區周五（26日）舉辦 「校園危機處理工作坊」，邀請專家及警察談判組人員，與逾百位來自大學、中學及小學的校長、教職員、社工和大專生，就如何及早識別和支援有高風險的學生進行研討及危機演習。警察談判組安排模擬校園危機演習，讓與會者以第一身角度，親身實踐講座要點，嘗試運用談判技巧去化解危機。

港島總區指揮官郭嘉銓致歡迎詞時表示，年輕人是社會的未來，要促進學生的精神健康發展，需要學校、老師、家長、相關部門以及學生本人的共同努力。他希望與會者能夠從工作坊有所得着，並繼續以生命影響生命，推廣健康校園。

是次活動邀請了教育局首席教育主任（港島）簡凱恩、教育心理學家陳惠敏、醫務衞生局精神健康諮詢委員會熊思方教授，香港學校訓輔人員協會會長林智勇及副會長胡世文出席。在講座環節，眾講者從不同角度分析學童自殺問題，強調精神健康的重要性，並鼓勵教職員與學生建立深度溝通和聯繫。

警察談判組主管廖珈奇分享了校園危機處理的實務要點，強調團隊合作的重要性。警察談判組安排模擬校園危機演習，讓與會者以第一身角度，親身實踐講座要點，嘗試運用談判技巧去化解危機。

有活動參加者表示，參加今次工作獲益良多，打破他們過往對校園危機處理的迷思，亦有助加強他們與受情緒困擾學生溝通的能力和信心。

學童自殺．下｜「精神健康安全網」漏洞百出　如何承托墜落的學生學童自殺．上｜《年少日記》揭開集體創傷：誰令他們走上絕路學童自殺│隱蔽個案表面樂觀難識別　校長倡留空間予教師關心學生仲點論政｜察覺學童自殺訊號　避免悲劇發生政府關注接連有學童自殺　李夏茵：研設三層應急機制識別高危學生開學後至少6宗學童自殺　涉學業感情家庭等　專家籲身邊人多關懷《年少日記》探討學童自殺　「還要求他輕生時想及別人感受嗎？」學童自殺｜以過勞支撐榮耀　日中學生輕生　因樂團月操近200小時復課情緒｜學童自殺有跡可尋　心理學家：話題不要只圍繞課堂學業
學生自殺
警務處