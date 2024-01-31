校園天地｜湯國華中學推動服務學習　獲眾心行善傑出愛心學校獎

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學以「修己善群」為訓，鼓勵學生做好自己，並以全校參與模式及以情境學習策略推動服務及體驗式學習。由學校、學生與區內有需要的群體三方合作，以解決社群遇到的問題，讓學生在過程中認識和接觸社群，達到「Learning to serve, serving to learn」的目標。此服務學習理念讓學校榮獲香港義工獎2023「賽馬會眾心行善傑出愛心學校獎」及「賽馬會眾心行善愛心學校」榮譽。（內容由伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）



Learning to serve ，serving to learn

無煙Teens精英計劃。（伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）

推動服務學習須持之以恆，並不能一蹴而成。學校提供不同機會，讓學生透過服務去學習和反思生活，提升學生的個人、社會及公民責任感，增強學生的同理心，達到「Learning to serve ，serving to learn」的目標。

校內學生發展委員會及德育、公民及國民教育組，提倡以全校參與模式及以情境學習策略推動服務及體驗式學習，關注天水圍區內有需要的群體。在推動服務學習時，由學校、學生與社群三方合作，提出各式方案以解決不同社群遇到的問題，並在這個過程中，讓學生認識和接觸社會。

同時各組別善用校內外資源，運用各項全港性的獎勵計劃，擴展學校及社區服務，並讓學生得以發揮才能，服務團隊包括香港教育局公益少年團、伊湯中少年崇德社、無煙Teens精英計劃、香港文物及博物館學生導賞員計劃、伊湯中長者學苑等。配合學生學習需要，各科創造機會讓學生參與服務學習，當中包括健康管理與社會關懷、公民與社會發展科、中文科及歷史科等，讓學生透過服務去學習和反思所學，同時轉化為關愛社區的行動力。

學校服務團隊齊關愛社區

學校透過不同團隊，鼓勵師生及家長共同參與義工服務，貢獻社區。德育、公民及國民教育組下設公益少年團，以「認識、關懷、服務」為宗旨，推動服務學習。校內近年舉辦環保為公益的活動及校園便服日，籌得善款達五位數字，並全數捐贈公益金，作推動社區服務用途。學生參與不同的慈善活動，例如敬老護老愛心券慈善籌款，籌辦地區嘉年華等活動，向有需要人士進行不同的送暖行動，透過各項服務亦提升學生溝通能力、合作能力等生活技能，並培養學生包括同理心、尊重他人、責任感及國民身份認同等重要價值觀。

此外，學校設立伊湯中少年崇德社（QTS Z Club），概念源自1919年在美國紐約水牛城成立的國際性婦女團體Zonta Club，Zonta代表美國原住民語言中誠實和值得信賴的意思，目標幫助弱勢社群。本校少年崇德社與地區協作，由學生主導與香港中華基督教青年會天水圍天晴會所合作的「湯中學生在天晴計劃」。學生在計劃中擔任電話輔導員，為區內天晴邨小一至小三基層學生進行語文及數學輔導。透過義教服務，讓學生學習組織和策劃活動，並為社區內小學生，提供學習支援，提升他們提學習中文和數學的興趣，持續以服務學習回饋社區。學生組織到深水埗派發愛心飯盒活動，與大專院校及其他中學一起推動社區義工服務，從中學習組織和策劃活動中，付出自己的時間、精神。照顧一群被社會遺忘的無家者和基層長者，弘揚「修己善群」的精神。

學科結合學習及服務貢獻社區

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在學科推動服務學習的層面上，學校開設健康管理與社會關懷科，讓學生在服務中應用學科知識。在課堂上，學生研習精神健康及人口老化議題，對相關課題有基本的了解。在推展社區服務之前，學生透過課堂前置工作坊，體驗適合長者或殘疾人士的無障礙服飾，並讓照顧者與學生透過「真人圖書館」分享照顧經驗。

在社區實踐部分，學生自主籌辦與「復元者同行」體驗之旅，著重將學科概念與實踐方法將社會服務融入課程中。學生透過籌劃、執行、反思和評估他們服務經驗，從中學習及成長。當中的共融體驗活動包括與復元人士製作甜品，及與長者們進行團體遊戲，增進彼此之間了解。服務最終可以拉近康復者與社區人士的距離，並連繫不同社區群體，發揮凹凸互補精神，加強社區凝聚力。

從服務中推廣中華文化

傳揚優秀的中華傳統價值不單局限課堂知識傳授，亦須學生身體力行地實踐。學生透過公民與社會發展科、中文科及歷史科，培育學生成為文化及博物館導賞員和中華文化推廣大使。項目先由包括邀請三星堆策展人及歷史學者，以專家教室形式，讓學生掌握文物導賞知識及技巧。培訓後學生負責帶領及規劃故宮文化導賞，包括為區內小學及新界西長者學苑聯網，進行故宮導賞活動，把所學的在社區中推廣。同時，學校一眾中華文化大使，亦持續到區内小學協助舉辦中華文化日、攤位活動，策劃中華文化攤位，透過急口令、猜燈謎、投壺等活動讓學生增加對中華文化的認識和興趣。

最後，學校參與民政及青年事務局與義務工作發展局合辦「香港義工獎2023」，獲頒「傑出愛心學校獎」及「賽馬會眾心行善愛心學校」。在計劃中獲獎肯定了學校持續參與組織義工活動，培育學生助人精神，及在服務學習規劃上的努力與付出。

（內容由伊利沙伯中學舊生會湯國華中學提供）

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