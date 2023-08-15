小一統一派位2024｜選校攻略+重要日期+派位辦法　附填申請表須知

教育局即將公布2024年9月入學的「小一入學統籌辦法」詳情，除了首先進行的自行分配學位階段之外，相信各位家長亦會同時部署統一派位。「01教育」已經於本文整合所有相關資訊，為他解釋小一統一派位機制、填表示交表須知、以及梳理出重要日期及時間表，幫助各位家長的子女順利升學！（由於2024年「小一入學統籌辦法」的詳情未有公布，下文資料均為去年做法之參考，未能作準。「01教育」將適時更新本文內容，以提供最新資訊）



小一統一派位是甚麼？

香港的官立小學及資助小學都會參與「小一入學統籌辦法」，以錄取小一新生。小一入學統籌辦法分為兩個階段，即「自行分配學位」及「統一派位」，如果申請未能於自行分配學位階段獲得學校錄取，將會自動進入統一派位階段，不需要另行申請，由教育局統一分配學位。

統一派位的學額約佔學校小一學額的50%。根據教育局〈2022年度小一入學報告書〉，於2013年至2022年期間，統一派位階段均分配超過一半學位予參加統籌辦法的小一新生，該比例於2022年為50.6%，與自行分配學位的比例約為「一半一半」。

小一統一派位機制

小一統一派位分成兩部份，即甲部及乙部。統一派位甲部的學額約佔學校小一學額總數的5%（即統一派位的10%），家長可於甲部不受校網限制，填寫1至3間位於任何一個校網（包括本網）的小學。統一派位乙部的學額約佔學校小一學額總數的45%（即統一派位的90%），家長於乙部必須填寫自己住址所屬小一校網名單內的小學。

電腦於進行統一派位時，會為每個申請編配一個「隨機編號」，而該隨機編號的次序愈前，申請獲派心儀學校的機會率就愈高。電腦會首先處理所有第一志願的派位，然後到所有第二志願、所有第三志願，如此類推。電腦會先處理甲部選擇，然後處理乙部選擇。如果申請於甲部已獲派位，就不會進入乙部派位；相反，如果申請未於甲部獲得派位，就會進入乙部派位。兩個部份的派位機制相同，分別只是有沒有校網限制。如欲了解具體的派位程序及例子，可以參考教育局小一入學統籌辦法網站的短片介紹。

以下是「01教育」整理的部份校網資料：

12校網｜小學學校名單+校網地圖 有聖若瑟、瑪利曼、軒尼詩官小

34校網｜小學學校名單+校網範圍地圖 選擇包括協恩、聖羅撒

40校網｜小學學校名單+校網範圍地圖 可選聖紀文、愛德小學

41校網｜小學學校名單+校網範圍地圖 選擇包括拔萃、喇沙、聖家

91校網｜小學學校名單+校網地圖 包括沙田圍呂明才、培基、主風

參考去年的安排，如果申請進入統一派位階段，家長會於2024年1月下旬收到：

1) 選校通知書

2) 家長須知

3) 申請兒童住址所需小一學校網的選校名單

4)「選擇學校表格」樣本

5) 填寫「選擇學校表格」須知

*** 如果家長於2024年1月30日仍未收到選校通知書，應與「學位分配組」聯絡。家長收到選校通知書後，應按指示日期到指定的統一派位中心辦理選校手續。

小一統一派位填表及交表須知（選校手續）

家長於辦理選校手續時，須注意以下事項：

- 甲部可不受校網限制，填寫1至3間學校

- 乙部必須填寫住址所屬的小一校網內學校，家長應該將學校選擇盡量填上，餘下空格可以留空

- 乙部的學校選擇可以重複甲部位於住址所屬校網的學校選擇

- 如果家長有超過1名子女同時參加統一派位，並希望獲派同一學校，其所有子女的選擇學校表格內必須填上一樣的選擇，包括選校數目及次序等。

家長如需翻查其他校網的學校名單，以填寫甲部的學校選擇，可以參考教育局小一入學統籌辦法網站。

小一入學申請電子化

教育局於2023年起，分階段將小一入學申請電子化，現時小一入學申請表設有家長／監護人電郵地址一欄，填寫該欄後即可啟動小一入學電子平台帳戶。

已啟動電子平台帳戶的家長可以透過平台取得派位結果，及使用「智方便」登入。如果家長已經登記「智方便+」，更可以使用數碼簽署功能於電子平台填寫及提交統一派位階段申請。

小一統一派位重要日期及時間表

參考去年的安排，以下是預計2024年9月入學的「小一入學統籌辦法」重要日期及時間表：

2023年9月：派發小一入學申請表

2023年9月下旬：遞交小一入學申請

2023年11月中至下旬：學校公布自行分配學位結果

2023年11月中至下旬：自行分配學位註冊

2024年1月下旬：未獲自行分配學位之學童家長收到統一派位選校通知書

2024年2月上旬：收到統一派位選校通之書之家長到指定統一派位中心選校

2024年6月上至中旬：公布統一派位結果

2024年6月中旬：統一派位註冊