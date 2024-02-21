校長灼見｜不一樣的開幕禮

文：天佑小學校長李喜森

我校在2023年12月參與了一個內地姊妹交流計劃，與其他香港和澳門的學校一起前往上海進行學術和文化交流。這次交流的開幕禮與傳統的方式有所不同，通過一系列的活動設計，以學生學習為中心，營造了輕鬆和互動的氛圍。



清風徐來 蝶彩翩翩。（作者提供）

首先，在禮堂四周擺放了每所學校的遊戲攤位，讓200多位學生同時透過輕鬆的環境互相交流。他們興致勃勃地參與每一個攤位，在過程中有說有笑。這種的「破冰」活動，除了幫助學生更快地熟悉對方之外，也很快地讓他們建立起友誼和互信。

其次，雖然開幕禮沒有椅子供嘉賓坐，但這卻爲嘉賓們製造了愉快的經歷，讓他們可以自由遊走並互相交談，同時也讓學生直接與嘉賓互動，感受到他們的親切。

在活動期間，台上安排了學生輪流演出，這不僅增添了歡樂氣氛，也同時給學生展示自己的機會。最特別的是，傳統的剪綵儀式，一般都是由各位嘉賓主持，但當天卻由各校派出一位學生代表上台剪綵！整個開幕典禮變得極為人性化，因爲讓學生成為主角，表達了對他們的重視和信任。

整個開幕典禮的設計體現了「以學生學習為中心」的教育理念。根據許多教學研究，以及學習理論的文獻，大多認爲「以學生學習爲中心」的教學（learner-centered teaching）方式，最能夠激發學生的積極性和主動性，提升他們的參與度和學習效能。這也提醒了我們在香港的教育中，應該更多地關注學生的需求和意見，讓他們在學習和成長中發揮更大的主動性和創造力。就以本校爲例，在是次交流計劃之後，爲學生安排全校分享會，並需自行策劃及設計所有分享的環節。學生以主持人的身份，向現場的觀衆提問和回答相關的問題，而老師的角色，只是在有需要時提供意見，放手讓學生投入學習。結果，學生的表現大獲好評，也透過是次分享會建立了自信及得到前所未有的滿足感！

除了開幕禮的設計，這次交流計劃還有其他值得注意的地方。這個計劃讓香港和上海的學生有機會進行跨地域的交流，擴展他們的視野，建立跨文化的友誼，增進彼此的了解和尊重，以及提升了國民身份認同。

總結來說，這樣的交流計劃爲三地的教育部門、學校領導者、教育工作者以及學生提供了交流和分享的平台。隨着疫情結束，世界各地復常，相信中國內地與香港在教育上將有更多的交流。期待香港的教育，繼續通過這一類的交流計劃，進一步提升本港的教育質素，並促進學生多元發展及變得更自信，與未來的世界更有效地接軌。

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

