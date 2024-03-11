保良局蔡繼有校長專訪分享成功秘訣　與學生關係如朋友：咩都會傾

保良局蔡繼有學校是非牟利中小學一條龍私校，是不少家長心目中的「神校」，深受家長歡迎。到底學校有何吸引之處、學生在讀12年期間會經歷甚麼？「01教育」早前專訪蔡繼有學校總校長莊美珍，了解學校成功之道，分享如何與學生營造緊密關係，以及裝備學生兩文三語，並以閱讀啟發興趣。



保良局蔡繼有學校莊美珍總校長為人活潑有趣，訪問未正式開始就已經分享一件學校趣事。(盧翊銘攝）

學校位置偏僻 馬騮成校園趣事

莊美珍總校長自2002年創校以來一直在蔡繼有學校任教，2021學年接任成為總校長。採訪當日，記者與莊校長見面後，她就談起學校與馬騮的趣事，「我同人講我間學校好多馬騮，啲人以為我話啲學生好曳，我話『唔係呀，真係一隻隻嗰啲馬騮呀！』。」

原來學校鄰近金山郊野公園不時有馬騮出沒，更會站在欄杆上觀看學生上運動課，成為一道獨特的風景。學校特別提醒學生，每當途經大埔道一定要將食物收好，在校內亦不可以在室外進食，以免被馬騮搶食物及攻擊。

校長與學生親密如朋友 做錯事找原因不記過

正式訪問前，莊校長先帶記者參觀校園和拍照。當時正值中學部小息時間，莊校長不論走到那一個地方，都有學生主動與她打招呼，簡單的問候和交流，感覺像是朋友多過師生。莊校長走進圖書館後，更有學生帶着佻皮的語氣大讚「嘩，校長今日着得咁靚呀！」，她就笑着解釋因為做訪問，更活潑地與學生比劃一個「You Got it」的手勢。

師生就像是無所不談的好朋友，營造這種關係的起點是學校與學生的相處哲學。莊校長說，學校不用記過、記缺點的一套，因視學生為獨立個體，重視對話，會想方法找出對學生最好的決定。

「我罰你有咩用？如果罰完你，你再做十幾次，但係我每次都罰你，其實係冇意思嘅，我話不如你話我知，你點解要咁樣做？你有咩原因？我點樣可以令你明白錯誤？然後你下一次做啱嘅決定。可能我一直都係咁樣同學生相處，我覺得咩嘢都可以拎出嚟傾，所以佢哋會當你朋友，佢哋咩都會同你傾。」

保良局蔡繼有學校莊美珍總校長提到，與其不斷責罰學生，不如最初就先了解學生做一件事的原因。(盧翊銘攝）

遇無聊問題亦認真回答 願意付出成關鍵

莊校長坦言，有時學生的問題會令人覺得「你真係咁都要問？」，但她堅持認真回答，「我有時候會諗，點解你會問我呢啲問題，其實你背後有咩嘢困擾你？我就再加一啲嘢去引導佢」。久而久之，學生都知道莊校長會耐心聆聽他們，有困難都會找莊校長，「有咩事你要搵Ms Chong，佢會幫你嘅！」。

她舉例，最近一名學生主動求助，說自己擔心大學牙醫入學面試，希望她可以幫忙模擬面試。她直言自己並非專家，但只要學生主動提出又時間許可，她都樂意幫忙，自行想像面試問題和學生作模擬面試，「你話到時interview嘅時間（問題）中唔中，其實我真係唔會知，不過佢會覺得，你肯為我付出」。

寒冷天氣下自發照顧同儕 學生關係融洽

校內願意付出的不止莊校長，學生亦懂得關心別人。莊校長分享，早前中學部於寒冷天氣下舉行運動會，其間有兩名九年級學生帶來麥皮及紙杯，加入熱水攪勻後到處問有沒有同學需要，「佢覺得今日咁凍，你要有嘢到肚，暖麥皮可以令你暖身一啲，我覺得好感動，因為無人叫佢咁做」，「呢啲都係冇人教嘅，亦都冇需要（教），就係你純粹平時教佢點樣關顧人，佢自己諗到呢啲，特登帶一啲嘢嚟」。

由於學校是中小學一條龍升學，學生由小一入學到中學畢業都會與同一批同學相處，加上升班時會調班，全級學生基本上互相認識關係融洽。莊校長說，如果有學生成績未如理想，同學就會主動提供協助，「唔緊要，你邊度唔識我教你，或者我哋再諗方法解決，所以呢度就唔會係孤軍作戰嘅地方」，「同學嘅關係就好似屋企嘅親兄弟姊妹咁Close（親密）嘅，因為你係12年，一年有198個上學日都喺埋一齊，有咩心事、有咩嘢，其實佢哋互相會講，我亦都真係見到呢啲同學嘅關顧係好厲害嘅」。

兩文三語至為重要 從閱讀找到興趣

在蔡繼有學校的12年間，學生有機會學習樂器、參與社區服務，亦會透過小組合作學習協作能力、到世界各地學習不同文化和自我管理等，不過莊校長認為對學生最重要的還是兩文三語。小學部採雙班主任制，兩位老師分別以中文及英文為主要語言，「總之佢見到英文老師就係講英文，見到中文老師就講中文」，自小培養學生語文能力。

莊校長指，學校強調培養閱讀習慣，以不同主題的圖書為切入點，「圖書嘅好處就係好有趣，咩都可以睇落去，佢哋好鍾意睇，裏面我哋就搵一啲重要嘅語文技巧，教佢哋喺入面點樣學習，你會發覺學生學得好開心」。

她續稱，鼓勵閱讀不單有助學生語文能力，亦可提升學生學習興趣，「呢件事（喜歡閱讀）都令到佢哋學習知識上可以做到一個唔同嘅差異，例如有啲人佢真係對昆蟲好有研究，佢走到樓下搵一啲昆蟲上嚟，周圍有唔同嘅嘢，佢哋會去研究……其實佢可以將嗰個程度推到好高，係比老師高嘅」。

她說不少學生畢業後升讀大學，都會獲組員選為代表作簡報，「講英文好、廣東話好、普通話好，佢哋嘅表達都可以應對，表達好強」，「我相信就業嘅時候，就算係面試，就算你係做任何職業，我諗呢件事都係佢哋嘅優勢」。

保良局蔡繼有學校莊美珍總校長認為，培養學生兩文三語能力至為重要。（盧翊銘攝）

學生冷門興趣公開表演 校長帶隊與同學捧場

蔡繼有學校相信「Every Child is Good at something」，但每名學生都各有長處，若學生長處較為冷門，學校如何幫助學生發展？

莊校長直言孩子的成功不能單靠學校，畢竟學校資源有限，「我哋發覺家長都好厲害，因為家長有時都可能有啲唔同嘅渠道，佢哋會令小朋友學到一啲特別嘅嘢」。

她說要鼓勵學生堅持一件事，先要讓學生感到被認同。例如早前學校有學生在校外表演粵劇，「我立即（向家長）拎咗一啲飛返嚟，帶咗啲同學同老師一齊去捧場，其實呢個舉動佢（表演同學）真係好開心。我（表演同學）喺學校都冇機會表演大戲，我（表演同學）而家喺外面做表演嘅時候，學校係專登過嚟睇嘅，對佢嚟講係一個鼓勵同認同，佢就會繼續喺嗰方面發展落去」。

如果學生於特別項目取得成就亦可通知學校，安排在集會頒獎，以至是在學校活動表演，「我哋發覺呢個方法都好有用，因為一啲比較冷門嘅項目我哋真係未必做得到，我哋就趁呢個機會、頒呢個獎嘅時候，第一就係等大家知道你好厲害、認可你嘅成績；第二就係畀其他同學睇，『咦？呢個係咩比賽？咁有趣？』，你冇聽過，其他人會去搵，件事慢慢發揚光大，如果有一定數目嘅時候，或者我哋覺得呢個項目幾有趣，我哋不如都開下班」。

校園開放家長不時回校 直接對話防雪球愈滾愈大

蔡繼有學校另一特色就是校內家長身影處處，例如由學生營運的咖啡角於小息開始之前，會有家長預先幫助準備食物，讓當值學生下課後來到咖啡角就可以立即營運；學校圖書館亦有家長幫忙包書。

「你話（學校）好受歡迎，其實學生唔會揀你，係家長揀你，所以你要畀家長入嚟，了解你學校嘅理念、你嘅做事方式、或者對學生嘅教導」，因此蔡繼有學校的校園對家長開放，家長可以從參與學校活動的過程之中了解學校。

莊校長補充，若家長對學校有疑問都會直接向學校查詢，學校亦會直接回覆，「你會發覺，其實你唔會畀佢哋（問題）愈滾愈大，唔會好似雪球咁。我發覺如果你唔畀佢哋入嚟，佢哋自己傾嘅話，就會好似雪球咁愈滾愈大，咁大嘅時候你再去處理就會好難，我哋就會喺呢啲位置做得好好」。