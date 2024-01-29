直資聚賢｜中基創新「河」：從STREAM說起

文：中華基金中學何廸信校長

當大家談及STEM，都會想起機器人、編程等，也常提及STEM一定要hands-on（親身動手做）。筆者也贊同體驗式學習的重要性，但minds-on（動腦）也同樣重要，創意需心思，創作更要有意義。透過STEM教育，學校能成爲培育學生創意的好土壤，讓其思考更寬廣，走得更遠。



近年教育局致力推行STEAM，在STEM加上藝術Art（A），中華基金中學（下稱中基）數年前在STEAM框架上，再加上Reading and Writing（R），即閱讀與寫作。所有的專題研習一定離不開分析文獻、撰寫論文，需要同學的大量閱讀及寫作能力。而「學生能力國際評估計劃2022」（PISA 2022）結果於去年十二月公佈，指出香港學生的閱讀能力在疫情後明顯倒退，全力改善學生閱讀與寫作，實在是刻不容緩。當然，校本課程學習材料不能太「雞精式」，只為了讓同學易於温習，學校更需要培養同學習慣翻閱參考資料，學習從文章中提綱挈領，梳理概念，至為上策！因此，中基着力推動校本STREAM課程及學習活動，讓同學擁抱學習之餘，同時提升語文能力。

STREAM是跨學科的學習，但不是如燒味拼盤般，隨便拼湊六個範疇。STREAM涵蓋甚廣：天文、地球科學、語文增潤、人工智能、虛擬/擴充/混合實境、高端科研、航天科技……中基致力普及STREAM教育，從課程設計、教學實踐、其他學習經歷、價值觀教育等方面也涵蓋STREAM範疇，創造「全民參與」的校園學習氛圍。

「工欲善其事，必先利其器」，中基校園內有不少的學習場地讓同學進行STREAM課堂及專題研習，如天台科學及可持續發展資源中心、立體模型室、高等材料科研中心、細胞生物科技研究中心、智慧健身室等，為同學提供學習新天地。

中基科學科組很榮幸於二零一七年獲得了科學教育學習領域「行政長官卓越教學獎」。小組教師透過電子學習平台和校園内的環保教育徑，推行多元化的學與教活動，提倡「生物多樣性」教育，並透過社區行道樹計劃，積極將可持續發展概念推廣到社區。

中基致力以科普為本，因材施教，栽培科學棟樑，並有幸於二零一三年獲得第二十八屆全國青少年科技創新大賽「十佳科技教育創新學校獎」及「基層賽事優秀組織單位獎」殊榮。另外，學校亦於二零一六年獲聯合國教科文組織中國可持續發展教育項目全國工作委員會頒授「示範學校」榮譽，還在二零二三年榮獲第十八屆宋慶齡少年兒童發明賽「科學普及創新校」榮譽。以上殊榮是各界評委對中基多年來在科技教育上不斷追求突破的肯定。此乃學校科創發展之起步，我們定當繼續積極推動創新科技教育，持續與各方交流經驗，共同進步。

中華基金中學何廸信校長（前排左二）。（中華基金中學提供）

作者：中華基金中學何廸信校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

