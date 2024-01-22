直資聚賢｜努力與夢想：追尋醫學之路

文：地利亞修女紀念學校（吉利徑）方麗玲助理校長



“I wanted to study Medicine because in Form 4, I took Biology, and the chapters on human anatomy intrigued me. Additionally, I love helping other people, and I wanted to relate it to my interest in Biology and Chemistry, so I chose the field of Medicine. Furthermore, it is very rare to see Ethnic Minorities in the Medical Field. I enjoyed the complexity of the human body, so Medicine was the most suitable field I could find for myself.”

「他」是一位來自印度德里的少數族裔學生，他心懷著改變未來的渴望，以及綻放他人生命的願景。他深信知識能夠改變命運，但知識是否足以改變一個固守著不變制度的世界。地利亞吉利徑成為他追尋夢想的新起點，一個跳脫傳統束縛的地方⋯⋯



「他」是郭斯特，小五時來港定居，與其他少數族裔學生一樣，他面臨著學習中文的挑戰和困難。經過兩年的努力適應，他終於融入了香港的生活節奏、學習環境和文化差異⋯⋯

2017年，郭斯特進入地利亞修女紀念學校（吉利徑），展開了六年的中學生涯。三年間，疫情籠罩全球，一半的時間他與同學們在網上課堂相處，許多學校活動、旅行和聯歡會都因此被推遲或取消。然而，疫情並未阻擋郭斯特的學習熱情，他以更堅定的決心投入網課，網課並未阻礙他追求知識的步伐。

在老師眼中，郭斯特是一位勤奮好學、樂於助人的模範學生⋯⋯

在同學眼中，郭斯特是一位積極主動學習、善於時間管理的天才，永遠是第一個完成功課的同學⋯⋯

對郭斯特而言，中四是他人生的轉捩點，他決定修讀國際文憑大學預科課程（IBDP）。在香港，修讀IB課程常常需要支付高昂的學費，範圍從55,000元至300,000元不等。

我校校長陳鉅培博士八年前曾有開辦平民IB課程的想法，經過多年籌備，終於在2019年獲得IBDP課程的認證。為了讓來自不同階層和種族的學生都能有選擇不同課程的機會，經過不同持份者的商討，陳校長決定將每年的學費定為25,000元，打破了IB課程只屬於「有錢人」的傳統印象。

郭斯特有幸能夠支付每月僅二千多元的學費，實現了他的夢想，他希望通過在地利亞修女紀念學校修讀IBDP課程，為他將來追求醫學之路打下堅實的基礎。作為一個少數族裔學生，他深感自己的責任和使命，希望通過自己的努力和成就，改變人們對於少數族裔學生的刻板印象，展示他們的潛力和價值。

經過兩年的努力，郭斯特在IBDP課程中獲得了優異的成績，並成功申請進入香港大學醫學院。他的努力和堅持為他贏得了追求醫學之路的機會，並成為少數族裔學生在醫學領域取得成功的榜樣。

還記得當老師們得知郭斯特能修讀香港大學醫學院的那一刻，大家歡欣之情簡直無法言喻，學校裡彷彿瞬間充滿了勇氣之風，每個人都感受到無比的激勵，紛紛用手機發送祝賀的短信。

對於郭斯特自己而言，他心情當然難以平復。他深深感激每一位曾幫助過他的老師，他感謝他們的幫助，感動於他們的教導，並深深珍惜老師們對他的愛戴。同樣地，他也對家人滿懷感謝之情。我至今仍記得他跟我分享他與父親的故事，那令人心酸的片刻讓我淚如泉湧⋯⋯

郭斯特父親得知他在IB考試中成績優異、進入香港大學醫學院後，自豪感溢於言表，並向同事們津津樂道。父親囑咐他要請老師吃飯，以感謝他們多年的教導。雖然老師們行程繁忙，但他配合他們的時間，短短一個星期內與四、五位老師共進晚餐，表達對他們的感激之情。他還回到校園，與學弟學妹分享經驗，成為他們的「小老師」。這展現了他的感恩之心，深深體悟到老師們在他的人生中的價值。

郭斯特的故事不僅是他個人的成就，也代表著少數族裔學生的努力和奮鬥。他的成功鼓舞著其他少數族裔學生，讓他們相信自己可以克服困難，追求自己的夢想。

郭斯特的成功得來不易，亦非僥倖，他的努力讓他得到了知識，然而在這個制度下還有多少個倖存者可以踏上這條康莊大道？

郭斯特（圖中）的故事不僅是他個人的成就，也代表著少數族裔學生的努力和奮鬥。

作者：地利亞修女紀念學校（吉利徑）方麗玲助理校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

