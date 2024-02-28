校長灼見｜讓每個孩子發光發熱成為未來社會的棟樑

文：天主教領島學校李安迪校長

每個孩子都是獨特的。每個孩子都有著獨特的性格、不同的興趣、不同的愛好、不同的天賦。以往的教育模式，我們的目標就是要將不同的孩子，透過工業化生產模式，倒模成一模一樣，以滿足當時社會的需要大量同一類型人力資源的需求。但隨著時代變遷，社會經濟發展對人力資源的要求已經大大不同。現今社會或企業已不再需要大量同一學歷或擁有同一技能的人力資源，反之需要的是具備不同特質的專才駕馭科技去處理不同的事務。因此，如用以往的教育模式教育孩子，將會淘汰大量學業成績不是頂尖的孩子，擁有其他天賦的孩子將會被埋沒，大大影響孩子的終身發展。



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因此，以往讓孩子成才的公式，在應對未來社會的需要已經不合時宜，甚至影響孩子發展的機會。以往千篇一律只重視學業成就的學習風氣及文化是時候需要改變。要讓獨特孩子能夠發揮自己的天賦才能，多元化的學習經歷是非常重要的。多元化的學習經歷對於孩子成長有多重要，就讓我們一起看看吧！

多元化學習經歷是指讓孩子接觸不同的知識、技能、文化和價值觀，讓他們能夠從多角度認識自己和世界。多元化學習經歷對於不同能力的孩子成長都有重要的影響，以下是幾個方面的例子：

多元化學習經歷可以激發孩子的興趣和好奇心，讓他們主動地探索和學習，而不是被動地接受。這樣可以培養孩子的自主學習能力和創造力，讓他們能夠適應不斷變化的社會和未來。

多元化學習經歷可以增強孩子的自信和自尊，讓他們發現自己的優勢和潛能，也能夠接受自己的不足和挑戰。這樣可以幫助孩子建立積極的自我形象和價值觀，讓他們能夠勇敢地追求自己的夢想和目標。

多元化學習經歷可以拓展孩子的視野和思維，讓他們認識不同的人和事，也能夠理解和尊重不同的觀點和立場。這樣可以培養孩子的批判思考能力和溝通協作能力，讓他們能夠與人和諧相處和共同解決問題。

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有見及此，本校於兩年前已經重新規劃學習時間表。上午時段讓學生學習課程綱要內的知識，讓其有能力應付不同的評估或公開試。在下午時段，本校每天均會有系統安排學生參與不同培育多元發展的學習活動，讓其在活動中發掘出自己的興趣及天賦。老師們也會從中觀察，協助學生找出天賦並加以培育。本校於星期一下午會進行生命教育課，透過Leader in Me培育學生七個讓自己成功的習慣及正確價值觀。星期二至四會讓學生以小組形式進行研習活動，培育學生共通能力及不同範疇的能力。最後，我們在星期五會安排學生參與每年四項不同多元智能範疇的學習活動，例如學習外語、跳舞、圍棋、邏輯思維訓練等，從中豐富學生的學習經歷，也讓學生在過程中找到自己的興趣及天賦。最後，學校會提供平台讓每個孩子按照自己的天賦去發展，不再單一只重視學業成績，而是讓不同特質的孩子都能夠發光發熱。

多元化學習經歷是一種豐富而有趣的學教方式，它可以幫助不同能力的孩子在各方面都得到全面而平衡的發展，讓他們有機會尋找出自己的天賦，加以發揮，成為獨特、具自信、擁有多方面才能地人才。

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

