藝團借用學校場地試驗計劃24/25年開展　須簽承諾書確保無危國安

文化藝團一直面對表演場地不足的問題，去年《施政報告》提出「藝團借用學校場地試驗計劃」，教育局今日向學校發通告，指計劃將於於24/25學年推出，參與的學校將試行在課餘時間，開放禮堂、多用途活動室等場地供藝團綵排之用，學校每學年可獲發最多45,000元津貼。局方亦列明藝團使用學校場地條款，包括須全面負責及確保其活動合法，沒有涉及危害國家安全的內容，亦簽署承諾書確保遵守要求。



「藝團借用學校場地試驗計劃」由康文署與教育局負責。（資料圖片）

「藝團借用學校場地試驗計劃」由康文署與教育局負責，將分為兩期，第一期於2024年9月至2025年1月，第2期為2025年2月至6月。計劃鼓勵學校開放禮堂或多用途活動室，可在上述時間的選定月份，開放場地不少於兩天，每天最少開放一節達3小時的時段。

免費供學生觀賞綵排或演出、辦中華文化講座可獲優先考慮

康文署負責批核藝團的借用申請，署方會優先考慮能擴大學生藝術文化知識及藝術視野的藝團，例如為學生安排免費觀賞總綵排、演出或預演，舉辦與推廣藝術和中華文化相關的講座或工作坊等，以增加學生參與藝術活動的機會，及推動藝術教育。

參與計劃的學校，若獲批借出場地，會獲發津貼，用作支援相關開支，每一節達3小時的時段，津貼額為4,500元，每學年的津貼總額上限為45,000元。學校事後須向教育提交「津貼運用報告」。學校申請截止日期為下月28日，參與學校的名單及可供租借的設施清單，將於今年4月上載至康文署網頁。

教育局亦訂立「藝團使用學校場地條款」，包括藝團須全面負責及確保其活動合法，沒有涉及危害國家安全的內容，及不含有暴力、色情或不雅內容，亦須禁止仕何參與活動的人士攜帶違規的物件進入學校。藝團須簽署承諾書確保遵守要求；如被發現違反條款，學校可禁止其進入學校範圍及使用學校設施或場地，或隨時終止借出設施或場地。