財委會｜楊潤雄：政府5年撥逾1.3億元支援藝團到大灣區演出

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府將由本財政年度起的5年，提供1億3500萬元撥款，繼續支援香港表演藝團或藝術家到大灣區參與演出及創作，促進區內文化藝術的互融共通。預計每年將有1000名本地藝術家及製作人員參與，吸引4萬名區內觀眾。

楊潤雄（右）指政府撥款逾1.3億元支援藝團到大灣區演出（資料圖片/文化體育及旅遊局提供圖片)

楊潤雄在今日（17日）立法會特別財委會會議上表示，政府撥款2000萬元籌辦在本港舉行為期逾一個月的2024年「粵港澳大灣區文化藝術節」，由康樂及文化事務署策劃及統籌，預計可吸引約5000名藝文同業參與、預計吸引約14萬入場人次。

他又指，首屆香港流行文化節本月底正式揭幕，今年經費預算2000萬元，將展現香港獨特的文化特色和多元融合的創造性和魅力。

為了吸引更多青少年參與體育運動，楊潤雄指當局會聯同體育界、學校及其他界別，推動近年較受青少年喜愛的「城市運動」項目，包括滑板、運動攀登及霹靂舞等；當局會資助有興趣參與的學校及機構，舉辦訓練班和活動，預計每年有8000名學生受惠。政府正研究把官涌市政大廈部分樓層改建為「城市運動體育中心」，更好推動該等運動項目的發展。

至於第十五屆全國運動會由廣東、香港及澳門在2025年共同承辦，當局正設立籌備辦事處，將就相關工作及財政預算諮詢立法會。

明訪深圳晤市文化廣電旅遊體育局

另外，楊潤雄明日（18日）前往深圳訪問，將拜訪深圳市人民政府和深圳市文化廣電旅遊體育局，並會參觀當地藝術設施。