管制即棄塑膠生活篇｜4.22禁售膠棉花棒　環保署建議3款產品代替

4月22日起香港實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，屆時將禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具，同時禁止市面銷售及供應棉花棒、膠牙籤、雨傘袋等即棄塑膠產品。不少人都關注日後再無棉花棒可用，藥房業界更稱，近日有大量市民前來購買此兩類產品，但市民無需過份憂慮，因環保署早有代替品建議。



4.22管制即棄塑膠．專頁｜禁膠的疑惑 走塑替代品 最新資訊全集

環保署截塑網站

（資料圖片）

今年4月22日起，香港將實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，其中日常常用的膠棉花棒及膠牙籤，將禁止銷售及供應。

環保署就建議，前者可以紙製棉花棒及木/竹/蔗渣漿製棉花棒取代，而後者亦可以用木/竹牙線棒以取代現時塑膠產品。

▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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業界稱紙製棉花棒與塑膠產品價錢相若

港九藥房總商會副理事長張德榮日前曾表示，近日有大量市民購買膠柄棉花棒及膠牙籤等日常用品，但不及疫情期間的搶口罩潮。他提醒，市面亦有不少替代品，以棉花棒為例，紙製及木製可作為替代品，但木製的價格貴一至兩倍，「賣開兩蚊嘅可能要五、六蚊一包」，僅紙製的價格與膠製相近，但市民使用需要時間習慣。