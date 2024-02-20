垃圾徵費｜為關愛隊辦首場解說會　環保署：為源頭減廢非懲罰市民

環境保護署今日（20日）為關愛隊舉辦首場垃圾徵費簡介會，環保署署長徐浩光博士講解徵費措施安排，及實施第一階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品的細節。徐浩光在會上強調，推行垃圾徵費旨在源頭減廢，非為增加政府收入或懲罰市民。



環保署舉辦首場以地區關愛隊為對象的垃圾徵費解說會（政府新聞處）

簡介會在禮頓山社區會堂舉行，徐浩光亦聽取關愛隊成員對垃圾徵費各項準備工作和相關減廢回收措施的意見。他表示政府推行垃圾徵費的原意是希望鼓勵各界珍惜資源，積極落實源頭減廢及乾淨回收，從而減少整體都市固體廢物棄置量。推行徵費絕不是因為政府希望藉此帶來額外收入，亦非旨在懲罰市民。

垃圾徵費實施後，市民要用指定膠袋包裹垃圾（資料圖片）

徐浩光博士續說，要順利推行這項涉及全港各界的政策，地區力量的支持十分重要，呼籲各關愛隊成員在地區工作中，聯同區議員及其他地區人士大力支持和協助環保署的宣傳及政策解說工作，一同協助市民做好準備。

▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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政府原定在4月推行垃圾徵費，市民要用指定膠袋包裹垃圾，但由於社會上對推行細節仍有很多疑問，最終政府於1月19日宣布第二度押後實施日期，延至今年8月1日才實施。行政長官李家超則曾點名指區議員和關愛隊可以協助政府解說相關政策。

環保署會在九龍及新界區舉辦另外兩場以關愛隊成員為對象的簡介會，環保署亦已向各區民政事務處發送垃圾徵費的宣傳物資，以派發予區議員及關愛隊成員使用。