環保署指去年空氣質素　為回歸以來第二佳　受惠減排及規管措施

環保署今日（7日）公布香港2023年香港整體空氣概況，環境保護署助理署長（空氣質素管理）簫智慧表示，受惠於政府過往推出的減排及規管措施，去年香港整體空氣質素呈改善趨勢，而且更是回歸以來第二最佳，預料未來空氣指數會持續改善。



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過去兩年空氣質素為「回歸以來最佳時刻」

環保署公布2023年香港整體空氣概況，簫智慧形容，過去兩年空氣質素為「回歸以來最佳時刻」。他指，2022年屬最佳一年，2023年為第二佳。他補充，2023年空氣污染物如二氧化氮、PM2.5、PM10等水平按年高1至2微克，但2022年受疫情影響，經濟活動較少，屬特殊情況。

如果與疫前的2019年比較，本港大氣中與路邊的空氣污染物皆減少了約20%。他稱香港整體空氣質素延續近年來的改善趨勢，可見過往政府推出的減排及規管措施有效。

環保署公布2023年香港整體空氣概況，簫智慧(中)形容，過去兩年空氣質素為「回歸以來最佳時刻」。(鄧宇詩攝)

旺角、銅鑼灣、中環二氧化氮排放量最高

一般監測站以及路邊監測站顯示，二氧化氮排放量最高的區分別為旺角、銅鑼灣、中環三區，年均每立方排放量分別達68微克、67微克，以及63微克。

排放量最低的地區為塔門，年均每立方排放量為8微克，已達世衞最終目標，簫智慧表示，若道路上所有汽車均為電動車或新能源汽車，所有船隻轉為電動船，甚至把發電廠轉為清潔能源，各區空氣質素水平都有達標可能，「我哋有可能達到世衞最終目標。」

簫智慧表示，若道路上所有汽車均為電動車或新能源汽車，所有船隻轉為電動船，甚至把發電廠轉為清潔能源，「我哋有可能達到世衞最終目標。」(鄧宇詩攝)

能見度低時數 較2004年下降逾5倍

過去9年，能見度低時數大幅下降5倍以上，由2004年的1,570小時減至2023年的296小時。一般監測站空氣質素健康指數達7以上日子比去年少41日，路邊監測站而言更減少了117日。

政府正準備收緊22種建築漆料的揮發性有機化合物（VOCs）含量限值及擴大揮發性有機化合物，管制至7類清潔產品，同時，收緊本地供應船用輕質柴油及工業柴油的含硫量上限至0.001%，以進一步提升香港空氣質素。

環境保護署首席環境保護主任（空氣科學及評估模型）李以廸指，臭氧問題需要協同解決，未來將與廣東省、澳門合作致力改善區域空氣質素，改善臭氧問題。