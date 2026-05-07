黃婉恩出海大派粉紅泳裝性感靚照　深邃馬甲線魔鬼身材辣到流鼻血

藝人黃婉恩（Yancy）憑藉甜美的外貌與標緻惹火的身材，向來深受大批網民愛戴。5月6日她在社交平台向粉絲大派福利，分享了一輯出海的火辣美照，狀態大勇的她瞬間吸引大批粉絲湧入留言激讚。大騷完美身段之餘，黃婉恩更配上充滿正能量的長文，透露自己正在重新規劃生活並著手準備新項目。



黃婉恩不時都會在社媒派福利。（IG@Yancy）

粉紅泳裝盡顯性感 黃婉恩完美身段極吸睛

在這組充滿陽光氣息的照片中，黃婉恩完美展現了極佳的身材管理與健康美態。相中的她身處景色怡人的海中央，上半身穿著一件亮眼的粉紅色泳衣Top，下身則配搭淺色牛仔短褲，充滿青春與活力。

黃婉恩回到香港出海歎世界。（IG@Yancy）

黃婉恩穿著一件粉紅色泳衣Top，下身則配搭淺色牛仔短褲。（IG@Yancy）

她對著鏡頭展露甜美自信的笑容，不僅大騷白皙肌膚，其纖細的小蠻腰與若隱若現的惹火馬甲線更是一覽無遺。不論是身材線條還是整體的精神面貌，黃婉恩都顯得極其飽滿，散發著滿滿的陽光與健康氣息，完美身段令人眼前一亮。

黃婉恩的纖細小蠻腰與惹火馬甲線一覽無遺。（IG@Yancy）

迎來「Ocean Reset」 積極籌備全新項目

除了吸睛的靚相，黃婉恩亦在帖文中分享了近期的心境變化與生活安排。她以英文寫下充滿正能量的感受，似乎正向粉絲預告即將有新計劃面世。她寫道：「ocean reset☀️ Here in hong kong and it feels good,starting new projects（海洋重啟，身在香港感覺真好，開始新項目）」，表示自己正在重新規劃生活，並且已經開始著手於新的項目。

黃婉恩亦po出限時動態表示很高興回來香港。（IG@Yancy）

黃婉恩對鏡子自拍。（IG@Yancy）

她坦言十分高興能重返辦公室與大家聯繫，同時也非常感恩身邊朋友的陪伴：「happy reconnecting in the office. continuously learning & growing……grateful for my friends & getting back to the gym（很高興能重新回到辦公室，不斷學習成長……感謝我的朋友們，也感謝能重返健身房）」