TVB女星二度改名慘被諷改極唔紅　自爆本名撞港姐冠軍陳曉華

TVB藝人林熹瞳2024年正式成為TVB親生女，近年幾套重頭劇《刑偵12》、《新聞女王2》、《正義女神》等都見到她演出，而她近日就發文宣布自己將改名為「陳熹瞳」：「換個名字，繼續加油努力！陳熹潼，你好❤️希望大家喜歡我的新藝名！」圈中不少人為星運改名，有網民認為她都一樣，mean爆留言：「改唔改都唔知你係邊個」、「改一萬個名唔紅就係唔紅㗎啦，改名算唔算一種瀨地硬？」但陳熹瞳未有動怒，親自回覆：「遲啲會有詳盡解釋，但係主要係因為健康。」言語間，她亦透露自己對改名一事深感無奈。

TVB藝人林熹瞳2024年正式成為TVB親生女，近年幾套重頭劇《刑偵12》、《新聞女王2》、《正義女神》等都見到她演出。（《刑偵12》劇照）

林熹瞳近年常參與77工作室的劇作，就連春茗都由她擔任司儀。（IG@rachelchan1016）

《正義女神》中，她飾演譚耀文前妻，即女兒Tracy的生母。（IG@rachelchan1016）

林熹瞳近日就發文宣布自己將改名為「陳熹瞳」：「換個名字，繼續加油努力！陳熹潼，你好❤️希望大家喜歡我的新藝名！」（IG@rachelchan1016）

否認改姓 自爆真名撞港姐陳曉華

其實今次已非林熹瞳首次改名，有人好奇她為什麼姓都改埋，甚至陳若思都留言：「歡迎加入陳氏家庭👏👏」但其實「陳」才是她原本的姓，她說：「我其實本身都係姓陳㗎🤣」其本名更跟港姐冠軍兼TVB力捧花旦一樣叫「陳曉華」，她多年前從「陳曉華」改名做「林熹瞳」時就曾解釋：「其實我爸爸本姓林，當年曾經改姓陳，依家想改番本姓，我感覺舊名『曉華』好霸氣，『熹』字有個『喜』字，我想畀人一個好開心嘅感覺，『瞳』字就代表童真，我希望可以保存一份童真。」

今次已非林熹瞳首次改名，有人好奇她為什麼姓都改埋，她透露自己本名是「陳曉華」。（IG@rachelchan1016）

林熹瞳本名更跟港姐冠軍兼TVB力捧花旦一樣叫「陳曉華」，她多年前從「陳曉華」改名做「林熹瞳」時就曾解釋：「其實我爸爸本姓林，當年曾經改姓陳，依家想改番本姓，我感覺舊名『曉華』好霸氣，『熹』字有個『喜』字，我想畀人一個好開心嘅感覺，『瞳』字就代表童真，我希望可以保存一份童真。」（IG@herachann）

「怪談女」出身曾奪海外影后 升格TVB親生女機會增多

陳熹瞳演藝學院出身，因主持《怪談》及拍攝《怪談電影》系列為人熟悉，故曾有「怪談女」稱號，她2015年參與多套香港電視網絡（HKTV）劇集，惜開台不成；同年她又憑著自編自監自演的電影《我們停戰吧》於海外的幾個電影節及比賽獲得「最佳女主角」，不過之後發展平平。直至2024年，陳熹瞳正式成為TVB「親生女」，從2022年的基本合約藝人約轉成經理人合約，機會比以前多。