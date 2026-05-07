魔音女團｜鄧凱文特訓壓力大到崩潰　每日以淚洗臉：覺得自己係零

現年26歲的「東張女神」鄧凱文（Eris）憑藉魔鬼身材與可愛形象深入民心，最近她更勇於跳出舒適圈，參加由公司TVB打造的真人騷節目《魔音女團》特訓，爭奪六個出道席位。日前，鄧凱文接受《香港01》專訪時，自爆特訓期間壓力大到崩潰，不但每日「以淚洗面」，更練舞練到腳趾發炎流膿，直言辛苦程度比參選港姐高出100倍！



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鄧凱文在《魔音女團》是「氣氛擔當」。（陳順禎 攝）

鄧凱文參加由公司TVB打造的真人騷節目《魔音女團》特訓，爭奪六個出道席位。（《魔音女團》節目截圖）

越級挑戰G.E.M.神曲變「魔音」？ 自封「咪霸」曾被勸收聲

專訪當時，鄧凱文即場大晒唱功，更越級挑戰鄧紫棋（G.E.M.）的高難度作品《A.I.N.Y》，「魔」力強勁，簡直震撼耳膜。她直言自小愛唱K，更有「咪霸」的稱號。不過喜歡唱，未必唱得好，試過「有人俾錢我，叫我唔好再唱」，「因為我霸住個咪又唱得難聽。」不過經過節目特訓後，鄧凱文自覺有進步，只是訪問當日被「突擊檢查」，在未有準備下才出現走音情況。

鄧凱文笑指自己從小就是「咪霸」，熱愛唱歌，卻曾被嫌棄。（陳順禎 攝）

專訪當時，鄧凱文即場大晒唱功，更越級挑戰鄧紫棋（G.E.M.）的高難度作品《A.I.N.Y》，「魔」力強勁，簡直震撼耳膜。（陳順禎 攝）

被批手腳不協調 12小時瘋狂練舞

比起唱歌，要瘋狂跳舞對鄧凱文而言更是噩夢。她自認向來「四肢不協調」，節奏感極差，在排練時，動作總是比別人慢半拍，更要面對導師們的尖酸評語，令她壓力倍增。「導師係Mean到有啲恐怖，佢哋會講『妳係咪真係配做一個練習生呢？因為妳手腳實在太唔協調了』，令我受到好大挫折。」

而為了不成為隊中「老鼠屎」拖累大家，鄧凱文瘋狂加操趕上其他隊員的進度，除了每日6小時集體訓練外，更會自掏腰包找私人舞蹈老師加操6小時：「所以我每日基本係練12個鐘，練到兩隻腳趾公發炎、流晒膿，都幾辛酸架。」

鄧凱文練舞練到腳趾公發炎。（陳順禎 攝）

鄧凱文展示其腳趾公傷勢，她表示因嚇到大家，所以打格。（陳順禎 攝）

比選香港小姐辛苦百倍

鄧凱文坦言參加《魔音女團》比參加《香港小姐》辛苦一百倍，辛苦到試過每日以淚洗面，回家後向家人哭訴，回想起這段日子，鄧凱文忍不住在鏡頭前落淚，「因為我未試過拍一個節目咁大壓力，返到屋企嘅時候好辛苦，就忍唔住自己喊，尋求屋企人的安慰，成日同媽咪講『我俾人foul喇，我無架喇！』因為喺16個女仔裡面，有啲係香港小姐冠軍，有啲係《聲秀》，大家都有一定嘅才藝，我擺明係下游，入咗去之後我覺得自己係零。」

鄧凱文直言除了訓練上的艱辛外，導師們的「評語」也令她大受打擊。（陳順禎 攝）

鄧凱文自知天資不足，唯有「加操」搭救。（《魔音女團》節目截圖）

曾陷自我懷疑

鄧凱文坦言，有時即使在拍攝，也會忍不住會哭，因見到各位成員都那麼厲害，對比起表現遜色的自己，令她陷入強烈的自我懷疑，「我係咪配做一個藝人呢，因為我好似跟唔上人哋嘅步伐。但短短呢一個月令我重拾少少自信，原來只要自己肯努力，都ok的，我由手腳唔協調到而家識跳舞，背後付出嘅汗水，我自己係知道，我無愧。」

鄧凱文坦言，見到各位成員都那麼厲害，對比起表現遜色的自己，令她陷入強烈的自我懷疑。（陳順禎 攝）

跳到懷疑人生！（《魔音女團》節目截圖）

任女團「氣氛擔當」 「女神」變「女神經」

雖然唱歌跳舞不是強項，但鄧凱文勝在會搞笑，所以成為魔音女團裡面的「氣氛擔當」。她笑言原本想塑造優雅的韓國女團成員形象，怎料在真人騷鏡頭下原形畢露，變成了「女神經」。「我覺得自己喺呢方面做到100分。佢哋成日都話好想帶部機24小時影住我，因為我每一刻都好搞笑、好Kam、好Funny，笑嘅時候又會擘大個口，無乜儀態管理。」

鄧凱文在《魔音女團》中展現自己最真一面。（《魔音女團》節目截圖）

望得到觀眾欣賞：唔好Diss我

鄧凱文稱參加節目以來一直保持平常心。她回憶起當年參選香港小姐時，自己也並非衝著冠軍而去，而是希望看到自己的進步，「成唔成團，對我嚟講唔係太重要嘅事，比之前叻咗好多已經係最大禮物。」當日鄧凱文被問到如果最後成功入團出道，最希望聽到觀眾跟她說什麼？她坦言：「我最希望觀眾唔好Diss（批評）我，會欣賞我嘅努力。因為以我嘅能力，可以成團嘅機會係比較難，除非有奇蹟。」

鄧凱文希望觀眾透過節目，可以見到她的進步。（陳順禎 攝）

問到有沒有喜歡的女團？鄧凱文表示很欣賞BLACKPINK，而經過這次特訓，她更加佩服對方，因為發現當女團除了最基本的唱歌、跳舞外，鏡頭前的表情管理都是一個學問，她試過才知原來是那麼難，自言節目中經常太專注忘記表情管理，擺出許多怪異表情，已有心理準備成為網民的「惡搞黑圖」。「我個跳舞老師都話妳咁嘅樣，人哋係要女團，唔係要癲婆啊！佢哋都覺得如果我成功晉級，係一個奇蹟。」

鄧凱文直言經過這次特訓，深深感受做練習生一點都不易，要瘋狂練歌練舞外，也要嚴格身材管理，壓力很大。（陳順禎 攝）